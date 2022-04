Guerra Ucraina Russia : Attacco a Odessa, minaccia di armi chimiche

Lainè giunta al suo 60° giorno: entriamo nel terzo mese di conflitto. Ieri, poco dopo l'inizio delle celebrazioni pasquali ortodosse,è stata colpita da unmissilistico che ha provocato almeno otto vittime. Il ministro della Difesa e il segretario di Stato Usa arriveranno oggi a Kiev: è la visita di altissimo livello degli Stati Uniti dall'inizio della, il 24 febbraio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un'affollata conferenza stampa nella metropolitana di Kiev in cui ha enunciato due "linee rosse" che gli farebbero considerare "falliti" i colloqui di pace con Mosca: lanon deve uccidere i soldati ucraini ancora asserragliati a Mariupol, e non devono tenere "pseudo-referendum" nelle aree occupate.

L'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza Europea (OSCE) ha denunciato l'arresto di alcuni suoi osservatori militari nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Le forze armate ucraine hanno riconquistato otto insediamenti nella regione meridionale di Kherson, la cui capitale è sotto il controllo russo. Lo ha riferito il Comando delle operazioni meridionali delle forze di Kiev, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno abbattuto 17 bersagli aerei russi, in dettaglio tre aerei militari, cinque missili e tre droni. Il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, alla televisione Ucraina, ha affermato che le forze russe hanno rapito il console onorario della Bulgaria a Melitopol (città attualmente sotto il controllo di Mosca).

Che Odessa sia ancora una volta un bersaglio dell'esercito russo è testimoniato da - dopo l'annuncio sui "nuovi obiettivi" di Mosca in Ucraina, che parlava esplicitamente della città portuale - l'Attacco di ieri, che hanno ucciso 8 persone (tra cui un bambino di 3 mesi : "Non so se te ne rendi conto", ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, definendo i russi "nazisti" e "bastardi sanguinari", "quella bambina ha trascorso due mesi dei tre della sua vita in Guerra , ed è stato ucciso da un missile".

Ora, però, il timore è che su Odessa si scateneranno attacchi con armi non convenzionali. Secondo Mosca, i servizi speciali dell'Ucraina stanno pianificando un'operazione provocatoria con l'uso di sostanze chimiche nel porto di Yuzhny, per incolpare le forze armate russe e accusarle di prendere di mira i civili. Una dichiarazione non insolita di Mosca (lo ripete da settimane, cambiando solo il luogo della presunta provocazione), che Kiev interpreta invece come una minaccia mascherata da avvertimento: sarebbero le forze russe a voler lanciare un Attacco chimico sul porto ucraino, secondo il Kyiv Independent.

Altre News per: guerraucrainarussiaattaccoodessaminacciaarmi