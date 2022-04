BLACK+DECKER BXPW1400E Idropulitrice ad Alta Pressione -31€ Sconto e Offerta

ad(1400 W, 110 bar, 390 l/h), Base.

BXPW1400E è l'Idropulitrice ideale per la pulizia occasionale dello sporco moderato presente su superfici domestiche esterne, cancelli, attrezzi, mobili da giardino, auto, moto e biciclette. Il suo funzionamento è molto semplice: basta collegarlo alla rete idrica e alla presa di corrente e portare l'interruttore in modalità ON. BXPW1400E, l'Idropulitrice più compatta della linea BX Black Decker, è leggera e occupa pochissimo spazio, anche grazie alla possibilità di riporre accessori e cavo sulla macchina dopo l'uso tramite gli appositi ganci. La maniglia integrata nella parte superiore e le due ruote con gradini di 12 cm di diametro lo rendono particolarmente maneggevole e facilitano il trasporto.

Pressione (Bar) Max. 110 Potenza Assorbita (KW) 1,4 Portata (L/H) Max. 390 Temperatura di Alimentazione (°C) Max. 50

Ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato presente su superfici esterne, cancellate, attrezzi, mobili da giardino, auto, moto e biciclette

In dotazione 6 accessori agganciabili dopo l’uso sul retro della macchina

Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto funzionamento dell’ Idropulitrice

Manico integrato sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato

