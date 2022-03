Celly Cyberbeat Wired Gaming Headphones Recensione

Le Cyberbeat sono Headset economici dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Oggi vi parlo delle cuffie da Gaming della Celly le Cyberbeat. Per chi non conosce il marchio, Celly nasce in Italia nel 1998, è un produttore di accessori per la telefonia mobile con oltre 20 anni di esperienza. Inoltre è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam, caratterizzati da un design e da uno stile tutto italiano. Grazie a un network di distribuzione internazionale, il brand è presente in tutto il territorio nostrano e in oltre 40 paesi nel mondo tra Europa, Asia ed Africa. Oggi Celly è un brand del Gruppo Esprinet, tra i primi cinque distributori europei di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia e Spagna, con oltre 1.500 dipendenti.





Le cuffie Cellyhanno una scatola davvero bella, sui lati ci sono delle immagini del prodotto con le sue informazioni e funzionalità. Al suo interno si trovano le cuffie, plug and play, e un piccolo manuale d'istruzioni multilingua, tra cui c’è anche l’Italiano. Con un peso di circarisultano abbastanza comode e adatte a lunghe sezioni d'uso per gaming, musica, film, ecc. Nonostante siano realizzate quasi interamente in plastica, gli Headset si presentano molto ben costruite. Ilè di buona fattura, abbastanza spesso e resistente. Il cavo non è da meno; infatti, è intrecciato, lungo più di due metri e presenta unmm e una presa. Il primo porta i segnali audio, mentre il secondo serve ad accendere i led esterni sui padiglioni degli auricolari. Quindi si possono usare con le console, telefoni, tablet e PC.sono abbastanza grandi e si adattano a quasi tutti i tipi di orecchie. Il materiale dell'imbottitura è in simil pelle di media fattura che assicura un minimo di traspirabilità. Per questa fascia di prezzo sicuramente un plus che molti altri competitor non introducono. Una sorpresa è stata la buona qualità audio del microfono. Infatti, nonostante nessun sistema di cancellazione del rumore, gli interlocutori riceveranno una voce molto chiara e potente. Altro punto a favore per questa fascia di prezzo.

Il prodotto fa quello che deve senza infamia e senza lode. Sono degli Headset economici per iladatti a chi vuole spendere poco pur ricevendo qualcosina in più che non otterrebbe da delle cuffie stereo standard. Ildi diametro ha delle buone specifiche; tuttavia, se si alza il volume al massimo i suoni potrebbero risultare un pò confusi. A volumeinvece l'audio risulta godibile e di buona qualità con le varie frequenze sonore distinguibili. Tuttavia, chi è in cerca di alta qualità dovrà rivolgersi altrove pagando sicuramente molto di più. Per fortuna sono leggere, comodissime e il microfono va veramente bene. Quest'ultimo è flessibile e si può spostare e mutare con l'interruttore posto sul, che serve pure per abbassare o alzare il volume.

Le Celly Cyberbeat Wired Gaming Headphones alla fine risultano essere un buon prodotto dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Hanno una media qualità d'audio e offrono un ottimo confort. La simil pelle è traspirante e il microfono è di buona fattura per la fetta di mercato che vanno a coprire. Forse il sistema d'illuminazioneandava sviluppato al meglio perché, se non si usa, diventa scomodo e può dare fastidio vedere una parte del filo penzolare. Nonostante siano delle cuffie dal, alla fine per solinon sono poi così male.a chi vuole delle cuffie da Gaming senza voler spendere molto.

