Celly Gaming Kit Sparco Recensione

Oggi vi parlo del "mio personale Gaming Kit Sparco" della nuova collezione Celly. L'azienda ha presentato questa collezione in collaborazione con Sparco alcuni mesi addietro e comprende cuffie, tastiere, mouse, casse, microfoni, ecc. Per chi non conosce il marchio, Celly nasce in Italia nel 1998, è un produttore di accessori per la telefonia mobile, tablet, PC, fotocamere, action cam ecc, con oltre 20 anni di esperienza. Il brand è presente in tutto il territorio nostrano e in oltre 40 paesi nel mondo tra Europa, Asia e Africa. Celly è un brand tra i primi cinque distributori europei di tecnologia e numero 1 in Italia e Spagna, con migliaia di dipendenti. Per ricreare il mio Gaming Kit Sparco ho scelto le Cuffie SPEED, il Mouse LINE e la Tastiera GHOST, mettendoli alla prova con vari giochi su PC e PS5. Ecco cosa penso di questo Gaming Kit Sparco della collezione Celly.



Cuffie SPEED



Le cuffie SPEED hanno una scatola colorata di rosso, sui lati e dietro ci sono delle immagini del prodotto con le sue informazioni e funzionalità. Al suo interno si trovano le cuffie, plug and play, un piccolo manuale d'istruzioni multilingua, il cavo jack da 3,5 e il cavo USB-C per la ricarica. Con un peso di circa 241 grammi risultano molto leggere, comode e adatte a lunghe sezioni d'uso per gaming, musica e film. Realizzate quasi interamente in plastica di colore nero, gli Headset si presentano molto ben costruite e danno una sensazione di grande solidità. Il Bluetooth ha una portata di circa 10 mt con una risposta in frequenza pari a 2.402 - 2.481. I padiglioni sono abbastanza grandi e si adattano a quasi tutti i tipi di orecchie. Il materiale dell'imbottitura è in similpelle e assicura un minimo di traspirabilità. Inoltre, l'archetto regolabile le rende adatte a ogni giocatore. Una sorpresa è stata la buona qualità audio del microfono. Infatti, nonostante nessun sistema di cancellazione del rumore, gli interlocutori riceveranno una voce molto chiara e potente. Per questa fascia di prezzo sicuramente un plus che molti altri competitor non introducono.



Sono degli Headset economici per iladatti a chi vuole spendere poco pur ricevendo qualcosina in più che non otterrebbe da delle cuffie stereo standard. Si sentono bene anche se, alzando il volume al massimo, i suoni potrebbero risultare un po' più confusi. A volume medio-alto invece l'audio risulta godibile e di buona qualità. Sulla parte bassa dei padiglioni si trovano i pulsanti multifunzione per controllare accensione e spegnimento, regolazione del volume e controllo della musica. La connessione wireless ai dispositivi è semplice e veloce. Sui padiglioni ci sono delle simpatiche luci ledche regalano delle combinazioni spettacolari mentre si gioca o si ascolta musica. La durata della batteria è di circa 15 ore, consentendo di completare qualsiasi gioco o film senza interruzioni. Lerisultano essere un valido prodotto dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Hanno una media qualità sia dell'audio che del microfono e sono comode. Di sicuro il sistema d'illuminazione led andava sviluppato meglio, perché al buio può interferire con alcuni tipi di titoli che vanno giocati al buio. Consigliate a chi vuole delle cuffie da Gaming senza voler spendere molto.

La scatola, colorata di rosso e nero, che contiene la tastiera, è molto minimalista e compatta. Sui vari lati ci sono le immagini del prodotto con le sue informazioni. Al suo interno si trova la tastiera, con il suo cavo, e un manuale di istruzioni. Pensata per i gamers, la tastiera GHOST, con retroilluminazione Rainbow, è costruita davvero bene e offre una digitazione rapida e precisa. Il layout è quello, mentre il design è semplice ma gradevole. Nonostante la sua compattezza, fa risparmiare spazio, garantisce un'esperienza di gioco completa e coinvolgente. Inoltre, è dotata della tecnologia anti-ghosting che percepisce ogni minima pressione per far si che nessun comando venga ignorato. La tastieraè dotata di lucicon effetti dinamici a 12 modalità di illuminazione. Questi illuminano le postazioni di gioco e possono essere modificate a piacimento.

La tastiera cablatae plug and play; basta collegare il cavoa un dispositivo e il collegamento è finito. L'unica cosa da fare sarà impostare layout americano sul tuo dispositivo in uso. Anche se la tastiera è totalmente in plastica, al tatto è molto robusta e ben costruita. È leggera, piccola e facilmente trasportabile, studiata e sviluppata per dare il massimo comfort a chi la usa. Nella tastiera, oltre ai tasti standard, troviamo i pulsanti per la gestione dei contenuti multimediali, luminosità, ecc. Molto comoda e adatta a lunghe sessioni di gioco senza infastidire minimamente il giocatore. Con meno diquesta tastierarisulta essere veramente un buon prodotto. Molto confortevole da usare, leggera, reattiva e di buona fattura. La brillante illuminazioneaggiunge un tocco in più. Consigliata a tutti quelli che vogliono entrare nel mondo del gaming senza spendere cifre da capogiro. Consigliata!

Prodotto: Wired Keyboard GHOST SPARCO COLLECTION

Link: https://www.celly.com/en/datasheet/accessories-spkeybwired



Il Mouse LINE



I giocatori di PC sanno bene il contributo che apporta un buon mouse nei giochi. Il Mouse LINE è cablato, ha un design molto accattivante e garantisce precisione e velocità di risposta per svariati milioni di click. Il Mouse si trova dentro una scatolina ben protetto e accompagnato dal suo manuale di istruzioni. È tutto in plastica dall'ottima fattura. Esteticamente è un mouse dalla forma tradizionale che si distingue per la particolare illuminazione RGB. Il filo del mouse LINE è di tipo USB-A e può essere connesso a qualsiasi tipo di device. Una volta inserito, è subito pronto per l'utilizzo senza bisogno di configurazione. Il mouse ha sette pulsanti, pesa 104 grammi e ha una rotellina gommata molto silenziosa adatta per le sessioni di gioco notturne. Sotto quest'ultima si trovano due tasti: il primo permette di regolare i DPI, mentre il secondo consente di modificare le modalità di illuminazione RGB. Ai lati del mouse sono presenti altri due pulsanti che abilitano le funzioni avanti e indietro.



Ilè ergonomico e offre un palm grip classico che si adatta perfettamente a qualsiasi mano garantendo un'esperienza di gioco gradevole e molto prolungata. Lo scorrimento è ottimo su qualsiasi superficie anche senza usare un tappetino. Sto usando il LINE come mouse principale, per il lavoro e l'ho provato con qualche gioco. L'esperienza ha superato le mie aspettative. Il mouse dispone di tantissime funzionalità tra cui scegliere ed è molto buono negli. Alla fine, nella quotidianità, il Mouse LINE è molto fluido, maneggevole, adatto a lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Il sistema di Led RGB non può piacere a tutti ma, se settato a dovere, fa la sua bella figura. Infine, mi sento di consigliare questo mouse a tutti per la sua buona costruzione, ergonomia e usabilità.

I titoli provati per testare ildella collezionesono stati Battlefield 2042 e COD Modern Warfare 2. Tutti i device si sono comportati in modo molto contingente. Il Gaming Kit Sparco della collezione Celly si può definire uncon una marcia in più. La tastiera è precisa e veloce, il mouse scorre fluido e lacattura ogni rumore. Quest'ultima ha fatto sentire bene i passi dei nemici alle spalle nei due fps e il metallico suono dei proiettili che rimbalzavano nelle orecchie. La velocità di puntamento delha permesso di mirare e sparare in un lampo, mentre le movenze sono state altrettanto rapide grazie ai tasti sensibili della. Consiglio questo buon Gaming Kit Sparco della collezione Celly a tutti i giocatori che vogliono entrare nel mondo del gaming senza spendere una fortuna ma anche senza rinunciare a un po' di qualità.





