HP OMEN Citadel Gaming Chair - Sedia Gaming - Recensione

Oggi vi parlo di una grande sedia da gaming la HP OMEN Citadel Gaming Chair - Sedia Gaming. HP è principalmente conosciuto come un grande produttore di Computer ma, in realtà, produce moltissime cose e tra queste c'è anche questa fantastica sedia da gaming/ufficio.



Di sedie da gaming ne ho provate abbastanza, anche se devo ammettere che tutte non hanno mai superato i 140/160 euro di budget. La scorsa settimana ho avuto un problema con la mia sedia e, questa volta, mi sono deciso a trovarne una come si deve. Dopo alcune ricerche online, dove le top di gamma si aggirano sui 460 euro, decido di provarne alcune su uno store fisico e lì vedo la HP Omen Citadel. Rimango sconcertato dalla qualità dei materiali, dai dettagli, dalla robustezza, dalla comodità ma anche dal prezzo non proprio accessibile. Torno a casa, vado sullo store online di HP e la vedo in sconto da 449 a 279 euro spedizioni incluse. Presa! Ora dopo alcune settimane sono pronto a dire la mia opinione.





La sediaha una linea sportiva molto pulita; è bella da vedere, molto ben costruita, di colore nero con logo e alcune parti in rosso. Questa sedia è stata progettata per durare negli anni. Infatti, grazie a una solida base ina 5 punti, può sopportare fino adi peso. Aprendo la gigantesca scatola dal peso di bensi vede la sedia divisa in pochi pezzi. Lo schienale, il sedile, la base a stella con le ruote e una scatola più piccola contenente il pistoncino, le plastiche laterali e le istruzioni con tanto di chiave a L per facilitare il montaggio. Tutto è ben confezionato con molte protezioni in tutte le parti della sedia. Lasi monta in 10/15 minuti. Basta unire la seduta alla base a 5 ruote tramite il pistoncino, poi montare lo schienale e, infine, mettere a loro posto i cuscini che aumentano l’ergonomia.





Mentre la montavo, la sensazione di robustezza e qualità che avevo percepito provandola nello store fisico si è raddoppiata. Il materiali sono di altissima qualità: ha una base ina forma di stella a 5 punte, pistone a gas di, tessuto molto spesso, schienale alto e seduta con imbottitura in schiuma ad alta densità preformata molto durevole, cuscino lombare e cervicale regolabili, braccioli girevoli in alluminio regolabili in altezza e larghezza, base a cinque bracci in, ruote inultra resistente, altezza e inclinazione regolabili. Infine, ha un peso di circae le dimensioni sono di 143 centimetri x 62 centimetri x 59 centimetri.





Utilizzo quotidiano

Posso dire che la HP Omen Citadel ha dato veramente sollievo alla mia schiena. Infatti, subito dopo qualche ora sembrava che fossi seduto tra le nuvole. L’angolo d'inclinazione dello schienale, fino a 135 gradi, e i braccioli ruotabili e regolabili verso l’alto, basso, in avanti e indietro e lateralmente danno una grossa mano a trovare la posizione ideale per giocare e lavorare. La sedia è comodissima e adatta a tutti ma, essendo l’altezza del sedile regolabile tra i 45 e i 55 centimetri, trizza più l'occhio a chi è alto tra il metro e settanta e il metro e novanta. I punti di forza della sedia sono lo schienale e la seduta che permettono di mantenere una postura perfetta e riposata, permettendo a chi la usa di passare ore e ore davanti un PC senza accusare la minima stanchezza. È così comoda che si potranno anche fare dei brevi pisolini.

Conclusioni

Se lavorate o giocate davanti un monitor per più di 8 ore o semplicemente state pensando di cambiare sedia, questa HP Omen Citadel è la scelta giusta da fare. Inizialmente, l'imbottitura in generale e il cuscino lombare possono sembrare duri e un po' scomodi ma, dopo qualche giono di utilizzo, cederano diventando più morbidi. Io sono rimasto stupito dalla qualità dei materiali e dalla robustezza che questa sedia trasmette. Se ci tenete alla vostra postura e volete lavorare in tutta comodità, il consiglio è quello d'investire i votri denari sulla sedia da gaming HP Omen Citadel. Se poi siete fortunati e la trovate in sconto, ancora meglio. Al momento in cui scrivo sullo store HP è in sconto a 279 euro anziché 449. Affrettatevi.





