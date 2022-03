Nanoleaf lancia il primo starter kit cinematografico per Sonic Il Film 2

Insieme per il lancio del primo starter kit cinematografico Nanoleaf, disponibile in edizione limitata



Il riccio blu più famoso al mondo è tornato per una nuova avventura in Sonic: Il film 2 della Paramount Pictures, nei cinema dal 7 aprile. Per l'occasione, Nanoleaf porterà questo adorabile eroe cinematografico nei salotti di tutto il mondo con il nuovo Nanoleaf Shapes Starter Kit - Sonic Limited Edition.



Con questo esclusivo Starter Kit, Nanoleaf entusiasmerà sicuramente il pubblico amante di Sonic, protagonista in questo secondo capitolo della saga di una nuova avventura sul nostro pianeta.

La comunità Nanoleaf, infatti, avrà la possibilità di ricreare, grazie ai 32 pannelli luminosi Shapes (4 triangles & 28 mini trangles) uno dei tre personaggi principali del film, dandogli così vita sulle pareti di salotti, spazi per bambini o aree gioco.

L'esperienza cinematografica più coinvolgente

Crea l'ambiente perfetto grazie alla funzione Screen Mirroring, tramite cui i pannelli luminosi Nanoleaf Shapes riflettono i colori sullo schermo in tempo reale. Scegli tra diverse modalità di animazione della luce e poi guarda come i colori del film dallo schermo del PC si spostano sulle luci Nanoleaf, creando l'esperienza cinematografica più coinvolgente in assoluto. L'installazione deve essere semplicemente collegata alla Nanoleaf Desktop App e il PC deve essere collegato allo schermo della TV.

Reagisci alla musica veloce come Sonic

Con la funzione Rhythm di Nanoleaf, i pannelli Nanoleaf reagiscono alla musica in tempo reale molto velocemente, esattamente come Sonic quando tenta di salvare il mondo. Se metti la tua playlist preferita o la colonna sonora di Sonic: Il film 2, i pannelli luminosi si illumineranno a ritmo di musica. Metti su la playlist perfetta per gasarti come Sonic e guarda come cambiano i colori alla sua stessa velocità.

Oltre 16M colori

Personalizza l'installazione di Nanoleaf Shapes in modo che si adatti a qualsiasi umore o attività - grazie ai controlli personalizzabili ed ai 16 milioni di colori (compresa una vasta gamma di bianchi) disponibili nell'App Nanoleaf. Entra nel mondo di Sonic : Il film 2 con uno dei tanti scenari di illuminazione preimpostati disponibili e scopri la nuova Playlist di Sonic 2 creata da Nanoleaf e disponibile nell'app: scegli tra il blu di Sonic, il rosso di Knuckles o il giallo di Tails.

Il Nanoleaf Shapes Starter Kit - Sonic Limited Edition

Un kit completo che viene fornito con 32 pannelli Shapes (4 Triangle Light Panels & 28 Mini Triangles) che ti permetteranno di ricreare le sagome di Sonic, Tails, o Knuckles, o qualsiasi altro layout a tua scelta.

Prezzo 299,99€, disponibile su nanoleaf.me, Hinnovation.

