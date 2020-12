Kit Kat lancia il cioccolato invecchiato in botti di whisky

Kit Kat non ha paura di innovare e osa sempre nuovi sapori (kiwi, melone, vino...). Questa volta Nestlé ha scelto lo spirito scozzese per la sua nuova creazione premium per offrire un'esperienza di degustazione unica. I semi di cacao vengono infatti invecchiati per 180 giorni in botti di scotch sull'isola scozzese di Islay, "la regina delle Ebridi", rinomata per il suo whisky.



Questa creazione è stata ideata dal pasticcere Yasumasa Takagi, il Willy Wonka del brand, che ha deciso di sorprendere e suscitare un'emozione di vera felicità per il consumatore. Nella sua ricetta troviamo la sottigliezza del frutto della passione, del cocktail all'arancia nera e del tè verde Sakura, che è composto da foglie di tè Uji ed estratto di foglie di ciliegio in polvere. Insomma, è un sapore ricco e pronunciato con aromi di whisky.



Alcuni diranno che Kit Kat si sta spingendo un po' troppo oltre, mentre alcuni applaudiranno quest'idea originale. Le barrette di cioccolato saranno vendute in edizione limitata in Giappone solo per le festività natalizie.

Si possono acquistare nei bar a 2,50 euro dal 15 dicembre, purtroppo non le troveremo ancora in Italia.