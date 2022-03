Come donare ai bambini, dagli sms ai bonifici: ecco cosa sapere

In un mondo pieno di esempi che pongono al primo posto i propri personalissimi interessi, fare del bene ed aiutare gli altri sono attività non di certo scontate. Non c’è gesto più bello, infatti, di quello che ti porta a tendere una mano verso quella di chi ne ha maggiormente bisogno. Un piccolo supporto, che per molti di noi potrebbe essere insignificante o poco rilevante, può cambiare la vita di coloro che sono in difficoltà. Non a caso esistono le onlus, ovvero delle organizzazioni nate appositamente per supportare e per dare manforte alle persone bisognose. Le onlus operano sul territorio nazionale ed internazionale, svolgendo le proprie attività per scopi sociali e solidali, che raramente vengono seguiti dalle organizzazioni lucrative.

Le onlus non guadagnano nessuna somma di denaro dalle nostre donazioni, tanto che la somma di denaro devoluta in beneficenza viene utilizzata esclusivamente e totalmente per la causa che viene supportata. Ovviamente non mancano le truffe di chi, dietro l’angolo, per accumulare denaro è pronto ad approfittare della bontà e dell’ingenuità delle persone che vogliono fare del bene. Un caso del genere è stato rilevato a Milano, dove delle false onlus per l’accoglienza dei migranti hanno messo in scena una truffa di circa 7,5 milioni di euro. Per evitare di cadere in queste trappole è fondamentale preoccuparsi di donare i propri soldi presso una onlus dotata di una valida e regolare certificazione (la stragrande maggioranza). Tutto questo è possibile consultando l’elenco di onlus presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in costante aggiornamento.

Per quanto concerne le donazioni, esse possono essere effettuate con diverse modalità. Una delle principali riguarda la donazione a cadenza periodica, che può essere ad esempio mensile. Al principio viene concordata la somma di denaro da devolvere in beneficenza, poi, dopo la comunicazione caratterizzata dal rilascio del proprio IBAN, la onlus preleva mensilmente la somma di denaro inizialmente concordata. Il versamento attraverso il bonifico bancario è un’ulteriore tipologia di donazione. Se vi trovate in difficoltà e non siete in grado di donare online, perché magari non siete del tutto pratici con i dispositivi elettronici ed avete il timore di incappare in qualche truffa, esiste la possibilità di donare ricorrendo ad una telefonata, ad un SMS, al bollettino postale o ai vari stand che si trovano in tutte le piazze d’Italia.

Un’altra modalità di donazione molto diffusa è quella che avviene attraverso il cosiddetto 5x1000, ovvero una somma di denaro che viene definita in base al reddito della persona interessata a donare. Come si effettua questo tipo di donazione? Semplice, compilando annualmente la sezione di riferimento presente sulla Dichiarazione dei Redditi. Altrimenti una via alternativa è il lascito testamentario, ovvero un atto del tutto personale che non può subire modifiche da terzi. La sua validità assume un valore regolare nel momento in cui il donatore specifica la persona o l’ente al quale è destinata la donazione. Esiste, infine, anche l’opportunità di ricorrere ai regali solidali. Questi ultimi permettono di donare tramite l’acquisto di gadget, bomboniere solidali, biglietti e molto altro ancora.

