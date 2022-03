Jada Pinkett : La malattia della moglie di Will Smith e il pugno agli Oscar 2022

Perchéha preso a pugni? Chris Rock ha fatto riferimento alla testa rasata di suain una battuta: "Ti stai preparando per Soldano Jane 2, non vedo l'ora", gli ha detto ricordando l'alopecia di. Ciò ha fatto saltare in piedie compiere il gesto che milioni di persone in tutto il mondo hanno visto.





La moglie Jada Pinkett-Smith, 51 anni, porta i capelli rasati a causa dell'alopecia di cui soffre l'attrice dal 2018. Ne ha sempre parlato apertamente, ci ha sempre scherzato molto, soprattutto quando ha deciso di mettere da parte il turbante e cominciare a farsi vedere in pubblico e con la testa rasata. "Sembra che abbia subito un intervento chirurgico al cervello o qualcosa di simile. Questa alopecia e io diventeremo amici, punto", così Jada Pinkett-Smith ha parlato apertamente dell'alopecia.

L'inizio delle sue condizioni, però, è stato drammatico: perdi i capelli sotto la doccia, rimani con le ciocche tra le mani. A un certo punto pensi: "Oh Dio, diventerò calva". Per me ha rappresentato un momento di tremenda paura. Chris Rock aveva fatto una battuta sul soldato Jane, riferendosi all'alopecia di Jada Pinkett-Smith (QUI IL VIDEO). Will Smith si alza e lo colpisce agli Oscar 2022 : "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!" Gli ha urlato contro. Il gesto è stato condannato sui social e potrebbe anche essere oggetto di una clamorosa esclusione dagli Oscar. Pochi minuti dopo, infatti, Will Smith ha ricevuto il premio come miglior attore per il film "King Richard" e si è scusato: "Nel momento più alto, il diavolo viene a prenderti", ha detto.

