Oscar 2022 : Il video del pugno di Will Smith a Chris Rock

Tutti pensavano fosse uno scherzo. Ma il successo disula notte deglia Los Angeles non lo era. Al centro di tutto c'era un discussione dopo la battuta disulla moglie di, che stava distribuendo il premio per il documentario, ha scherzato sul taglio di capelli radicale di, che soffre di alopecia.

L'attore, che è stato nominato per "King Richard - A Winning Family", non l'ha presa bene e si è alzato cercando di picchiarlo : "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca". Gli spettatori inizialmente hanno pensato a una gag, ma sembra che sia stato un momento di vera rabbia. "Non mi aspettavo che sarebbe stato il miglior Oscar di sempre", ha detto il rapper Puff Daddy, "Will e Chris, lo sistemeremo con amore". Smith in seguito ha vinto il premio come miglior attore.

L'audio della scena è stato trasmesso con un ritardo di alcuni secondi e sembrava essere stato interrotto. Rock, parlando con la moglie di Smith, ha paragonato l'acconciatura di Pinkett a quella di Demi Moore nel film GI Jane. A quel punto, Smith è salito sul palco e si è avvicinato a Rock, che in quel momento aveva le mani dietro la schiena, e gli ha dato un pugno. "Oh wow! Wow! Will Smith mi ha appena schiaffeggiato", ha detto Rock in quel momento mentre il pubblico continuava a ridere.

E poi: "Questa è la migliore serata nella storia della televisione". Tuttavia, non tutto è ancora chiaro. Da dal filmato possiamo vedere che anche la reazione di Smith a Rock è tardiva. Durante la cerimonia di premiazione, Smith ha accettato in lacrime l'Oscar come miglior attore e si è scusato con l'Academy e gli altri candidati per aver avuto un attacco di rabbia durante la trasmissione.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Altre News per: oscar2022videopugnowillsmithchris