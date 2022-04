Will Smith : Il giovane amante di Jada Pinkett racconterà tutto in un libro

Dopo quanto accaduto alla cerimonia degli Oscar 2022, Will Smith e sua moglie Jada Pinkett sono finiti sulla bocca di tutti. Per diversi giorni sul web non è rimasto altro che lo schiaffo che Smith ha dato a Chris Rock, colpevole di aver fatto una battuta non molto delicata sul look della moglie del noto attore. La star di Hollywood però sembra non aver capito l'ironia del comico e ha deciso di farglielo capire con un gesto sfacciato... Smith è salito sul palco, dove ha colpito Rock e lo ha avvertito di non parlare più di sua moglie. Sembra che per Smith, come ha poi confermato, la famiglia sia intoccabile, ma forse non tutti sanno della crisi che la coppia ha attraversato qualche anno fa.

Tra le coppie più longeve di Hollywood, Will e Jada Pinkett Smith si sono sposati nel 1997 e un anno dopo è nato il loro figlio maggiore, Jaden, ora noto rapper e attore americano. Poi è arrivata Willow nel 2000, che, seguendo le orme del padre, si è dedicata allo spettacolo e oggi è una cantante di successo. Sembra però che negli anni anche la più perfetta delle famiglie, amata dal pubblico, abbia avuto dei problemi e la causa sembra essere una relazione tra Jada Pinkett e un'amico del figlio Jaden.

Qualche anno fa, Jada Pinkett Smith ha fatto scandalo con una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta: durante il Red Table Talk, format trasmesso su Facebook, ha confessato di aver tradito il marito Will. Ma ciò che ha sconvolto di più i fan è stata l'ammissione di averlo fatto con un amico di suo figlio Jaden, che all'epoca era ospite a casa sua. Jada era stata messa alle strette dal giovane, che qualche giorno prima aveva raccontato di aver avuto una relazione intima con lei, proprio mentre era a casa.

Un vero scandalo, che i fan della coppia hanno faticato ad accettare. Jada Pinkett Smith, che ha affrontato suo marito Will con l'accusa di tradimento durante Red Table Talk, ha ammesso di essere stata con il musicista August Alsina. Il rapper era stato invitato dalla famiglia Smith, ma col tempo Jada ha confessato di essere rimasta affascinata dal giovane cantante, lasciandosi trasportare da quel legame. Secondo alcune indiscrezioni, Alsina sarebbe ora in procinto di scrivere un libro, in cui racconterà tutta la verità sulla sua relazione con Pinkett.

