Ultime News Guerra Ucraina : Ungheria dice no a Zelensky

Il primo ministro ungherese Orban respinge le richieste rivolte al Consiglio dell'Ue dal presidente ucrainodi approvare le sanzioni anti-russe sull'energia e la spedizione di armi a Kiev. Per Orban, le richieste sono "contro gli interessi dell'". "L'vuole stare fuori da questa, quindi non permetterà il trasferimento di armi all'(...). Non possiamo permettere che il prezzo dellasia pagato dalle famiglie ungheresi",

"Continueremo a opporci all'estensione delle sanzioni". L'UE lavorerà "per costruire una rete di stoccaggio del gas in tutta Europa e le infrastrutture necessarie per la sua ricezione". È quanto afferma il presidente degli Stati Uniti Biden, dopo il Consiglio dell'UE. "Faremo un gruppo di lavoro congiunto per creare idrogeno pulito". "Eliminare la dipendenza dal gas russo costerà all'Europa, ma è la scelta strategica giusta", ha affermato Biden. Nel 2022 gli USA "garantiranno 15.000 milioni di m



"Prima finisce la Guerra meglio è. Sono in corso trattative con l'Ucraina, speriamo in esiti positivi". Così l'ambasciatore russo in Italia Razov, che ha presentato un esposto contro La Stampa. "Lavoro qui da 8 anni; abbiamo fatto di tutto per costruire ponti, ora è stato tutto rivoltato"." Preoccupa che armi italiane saranno usate per uccidere cittadini russi", aggiunge. "Nessuna minaccia nucleare", da Mosca, ma ipotizzati scenari se minacciata sicurezza russa. Torna sull'aiuto in pandemia: "Abbiamo teso una mano, ma qualcuno l'ha morsa".

Contro la Russia è stata aperta "una Guerra ibrida totale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, citato dall'agenzia Tass. "Le relazioni internazionali vivono una tensione altissima, a causa del desiderio implacabile dell'Occidente di mantenere il proprio dominio negli affari internazionali, di soggiogare tutto e tutti e di riconquistare un mondo unipolare", ha aggiunto.

"Lavoriamo insieme per un futuro prospero e pacifico. Credo che ce la faremo". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen,in conferenza stampa con il presidente Usa Biden, dopo il Consiglio europeo. "Puntiamo a 50 miliardi di m/cubi l'anno di gas naturale dagli Usa", aggiunge. "Il partenariato transatlantico è più forte che mai". "Putin sta cercando di riportare indietro l'orologio, a un'epoca di uso brutale della forza. Questa Guerra sarà un fallimento strategico per lui", afferma von der Leyen.

"Stiamo preparando l'adesione dell'Ucraina all'Ue (...). Qui vi chiedo: non fate tardi (...). Perché in questo mese avete confrontato questi mondi. Avete visto chi vale cosa". Così il presidente ucraino, Zelensky, al Consiglio Ue. "La Russia ha lanciato missili contro Babyn Yar. Ha già distrutto più di 230scuole e 155 asili. Ha ucciso 128 bimbi (...) ha bloccato Mariupol. Centinaia di migliaia di persone senza acqua, senza cibo", ha detto. Poi rivolgendosi al premier ungherese Orban: "Ungheria, devi decidere tu con chi stai".

"L'Ue continuerà ad assicurare aiuti politici, finanziari, materiali e umanitari all'Ucraina. Sinora ha approvato sanzioni massicce contro Russia e Bielorussia, che stanno avendo effetti pesanti, ed è pronta a chiudere scappatoie". Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Il Consiglio invita inoltre gli Stati membri ad intensificare gli sforzi su profughi e aiuti umanitari. "L'Unione europea si impegna a garantire flussi di elettricità e gas continui e ininterrotti verso l'Ucraina".

