Guerra Ucraina Zelensky : Kramatorsk ennesimo crimine

"Come il massacro di Bucha, come tanti altri crimini dirussi, l'attacco adeve essere inserito tra le accuse da portare in tribunale". Così in un video il presidente ucrainodopo la strage di ieri alla stazione di, con 52 morti. "Tutti gli sforzi del mondo dovranno puntare a ricostruire ogni minuto, chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini, da dove sono arrivati i razzi, chi li ha portati, chi ha dato l'ordine e come l'attacco è stato organizzato. La responsabilità è inevitabile".

Il ministero della Giustizia russo ha annunciato la chiusura delle rappresentanze locali di 15 organizzazioni non governative fra cui Amnesty International e Human Right Watch. Le 15 ONG "sono state escluse dal registro ufficiale delle organizzazioni non governative straniere perché hanno violato la legge russa", afferma un comunicato del ministero della Giustizia russo. Fra le altre ONG interessate dal provvedimento di chiusura il Fondo Carnegie, la fondazioni tedesche dedicate a Konrad Adenauer e Rosa Luxemburg.

La presidente della Commissione europea si è recata a Kiev dove ha consegnato il questionario per l'adesione all'Ue dell'Ucraina al presidente Zelensky. La von den Leyen promette di esaminare la richiesta di adesione dell'Ucraina in poche settimane. "La Russia cadrà nel decadimento economico, finanziario e tecnologico, mentre l'Ucraina sta marciando verso il futuro europeo", afferma la von del Leyen. "Compileremo il questionario di adesione all'Ue in una settimana", risponde Zelensky.

"Dall'inizio della mia amministrazione gli Stati Uniti hanno fatto della consegna di apparecchiature militari all' Ucraina per difendersi dalla Russia una priorità". Lo ha detto il presidente Usa Biden annunciando il riposizionamento di missili Patriot in Slovacchia. "Continueremo a fornire assistenza di sicurezza e armi all'Ucraina. Voglio ringraziare la Slovacchia per la fornitura del sistema S-300 a Kiev", ha detto Biden annunciando la fornitura di un sistema di missili Patriot alla Slovacchia per sostituire gli S-300.

