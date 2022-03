GhostWire: Tokyo - Disponibile da oggi

Oggi Tango Gameworks e Bethesda Softworks sono liete di annunciare il lancio globale di Ghostwire: Tokyo, disponibile da ora su PlayStation5 e PC.

In Ghostwire: Tokyo, la metropoli si ritrova funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo e da una nebbia tossica che fa sparire in un istante la sua popolazione. Sarà un'avventura unica nel suo genere, che ti sfiderà a padroneggiare le arti mistiche della Tessitura eterea e a sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso Tokyo, i Visitatori. Queste entità soprannaturali popolano l'incredibile mondo di Ghostwire, creando un'atmosfera brillante che è una dichiarazione d'amore a Tokyo, alle sue curiosità e ai suoi segreti.



Ghostwire: Tokyo ti trasporterà in un mondo intrigante e colmo di personaggi appartenenti alle leggende, al folklore e ai racconti del Giappone. Queste storie sono state d'ispirazione per molte delle inusuali creature presenti nel gioco, dando a Ghostwire un'impronta della Tokyo emblematica. Attraverserai il paesaggio urbano di una Tokyo ultramoderna, realizzato dalle menti creative di Tango Gameworks, scoprendo punti di interesse iconici e rivelando segreti nascosti.



E se desideri esplorare più a fondo il mondo di Ghostwire, gioca a Ghostwire: Tokyo - Preludio, disponibile gratis su PS5, PS4 e PC. In questa avvincente visual novel, ti unirai all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un'insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. Potrai scegliere come interagire con i colleghi di KK per ricostruire le loro storie, in questo speciale prequel di Ghostwire.



Ghostwire: Tokyo è disponibile da ora in tutto il mondo per PS5 e PC.

