Ghostwire: Tokyo arriva su Xbox il 12 aprile insieme a un nuovo aggiornamento

Il 12 aprile Bethesda Softworks e Tango Gameworks pubblicheranno un aggiornamento gratuito del gioco d’azione soprannaturale acclamato dalla critica Ghostwire: Tokyo con una nuova modalità di gioco, nuove aree da esplorare, cutscene estese per la storia, notevoli miglioramenti e altro ancora per gli attuali e futuri possessori di PlayStation 5 e PC.



Oltre a ciò la versione aggiornata ed estesa sarà lanciata con Xbox Game Pass su Xbox Series X|S e Windows PC. I nuovi contenuti e modalità di gameplay inclusi nell’aggiornamento Il filo del ragno offriranno la più completa versione della spettrale Tokyo dal day one su Xbox e PC con Xbox Game Pass.



Nuova modalità di gioco Il filo del ragno



In aggiunta al gioco principale, la modalità Il filo del ragno richiede ai giocatori di affrontare un percorso di 30 fasi selezionate tra oltre 120 livelli e un semplice obiettivo: arrivare alla fine. Man mano che i giocatori superano le sfide e completano le fasi, sbloccheranno altre abilità e guadagneranno valuta di gioco da spendere in potenziamenti.



Esplora nuove aree e approfondisci la storia



L’aggiornamento Il filo del ragno aggiunge nuovi luoghi da visitare nelle strade di una Tokyo soprannaturale invasa dagli spettri, compresa l’area della scuola media locale. Questi nuovi luoghi sono accompagnati da nuove missioni che i giocatori potranno affrontare per scoprire altri misteri. La storia del gioco principale sarà inoltre arricchita da filmati più lunghi, che permetteranno ai giocatori di dare uno sguardo più approfondito alla trama durante l’avventura di Akito e KK per impedire al minaccioso Hannya di distruggere Tokyo.



Affronta nuovi nemici con le nuove abilità



Nell’aggiornamento Il filo del ragno arrivano a Tokyo nuovi pericolosi Visitatori, come l’invisibile Sguardo silenzioso o l’elusivo Flagello. Per sconfiggere questi nuovi nemici, Akito riceverà nuove abilità, tra cui la carica elementale e il devastante contrattacco.



Per saperne di più su tutto ciò che è in arrivo con l’aggiornamento Il filo del ragno, clicca qui.



L’aggiornamento gratuito Il filo del ragno, sarà disponibile dal 12 aprile per tutti i giocatori di Ghostwire: Tokyo. Ghostwire: Tokyo è disponibile ora su PC e PlayStation 5 ed è in arrivo il 12 aprile su Xbox Series X|S e su PC con Xbox Game Pass. Scopri di più sul sito ufficiale di Ghostwire: Tokyo

