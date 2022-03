GHOSTWIRE: TOKYO – Trailer di lancio

Al PlayStation State of Play di ieri, Tango Gameworks ha rivelato l’entusiasmante nuovo trailer di Ghostwire: Tokyo. Un’eccitante anteprima dell’azione mistica e dell’affascinante mondo che i giocatori non vedono l’ora di esplorare quando il gioco sarà pubblicato su PlayStation 5 e PC il 25 marzo 2022.

Ghostwire: Tokyo è un Gioco di azione e avventura che sfida i giocatori a padroneggiare le potenti abilità eteree mentre operano per sconfiggere il minaccioso Hannya e i suoi seguaci, i Visitatori, che hanno invaso Tokyo. Queste entità soprannaturali vagano per lo straordinario mondo di Ghostwire, creando un'atmosfera straordinaria che è una lettera d'amore a Tokyo, alle sue curiosità e ai suoi segreti.



I giocatori che pre-ordineranno la Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo dal PlayStation Store avranno accesso anticipato al gioco dal 22 marzo 2022. Potranno inoltre ricevere diversi oggetti bonus come pacchetto stile Streetwear, completo Shinobi e armi Kunai.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile in tutto il mondo per PS5 e PC dal 25 marzo 2022.

Altre News per: ghostwiretokyotrailerlancio