LG APRE ULTRACITY, NUOVA MAPPA ULTRAGEAR A FORTNITE

LG ha stretto una collaborazione con Fortnite, il popolare gioco di battle royale gratuito sviluppato e pubblicato da Epic Games,per farsi spazio nel mondo virtuale e per regalare ai fan di LG UltraGear un’esperienza unica. All’interno di Fortnite Creative, la modalità sandbox del gioco, LG ha lanciatola mappa del brand premium LG UltraGear: UltraCity.

La mappa mette i giocatori alla prova mentre sfidano i loro avversari per ottenere il controllo di UltraGear Port, Gaming Monitor Factory e UltraGear Brand Lounge. Per dare un senso di realismo alla mappa, molti degli edifici e dei luoghi nell’ambiente virtuale sono ispirati a strutture reali di LG Electronics. I giocatori che riusciranno a scovare lo slogan del marchio UltraGearBe the Game Changer, accuratamente nascosto, e completare determinati obiettivi entro il tempo assegnato guadagneranno un’arma speciale che li aiuterà a superare i nemici e a concludere la mappa con una vittoria.

Per provare UltraCity, i giocatori dovranno inserire il codice dell’isola nella modalità creativa di Fortnite (7006-5966-2409).

Il divertimento non finisce qui: per celebrare il lancio della mappa, LG sta organizzando una serie di eventi tra cui diverse live streaming su Twitch di famosi Fortniters che testano UltraCity. In particolare, il 15 aprile gli appassionati di Fortnite possono unirsi ai team guidati da famosi influencer del gioco in Nord America e in Europa. Le varie sfide saranno trasmesse in diretta sul canale personale di ogni influencer e sul canale Twitch di UltraGear.

La mappa si sperimenta al meglio sui monitor da gioco premium LG UltraGear. Pensati per tutti gli amanti del gaming, offrono un’esperienza di gioco veloce e realistica grazie al pannello Nano IPS che fornisce un tempo di risposta di 1ms (GtG) e a frequenze di aggiornamento elevate che donano immagini rapide e fluide, anche in 4K.

LG UltraGear ha saputo mantenere un’ottima reputazione nella comunità gaming a livello globale sin dalla sua creazione nel 2018. Oltre a regalare esperienze di gioco coinvolgenti ed eccezionali grazie ai suoi monitor, nel corso degli anni UltraGear ha stretto diverse collaborazioni e sponsorizzazioni sostenendo attivamente gli eSport.La nuova mappa realizzata con Fortnite conferma l’impegno dell’azienda nel mondo del gaming e la volontà di interagire con i giocatori, offrendo loro un’esperienza fuori dagli schemi.

Altre News per: apreultracitynuovamappaultragearfortnite