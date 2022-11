LG LANCIA IL TORNEO"LG ULTRAGEAR EU SERVER CLASH"

PER DECRETARE LA MIGLIORE SQUADRA AMATORIALE DI LEAGUE OF LEGENDS D'EUROPA

Un'importante gara metterà in mostra il talento dei giocatori amatoriali europei di League of Legends e le prestazioni di gioco premium dei monitor gaming LG UltraGear

LG Electronics annuncia "LG UltraGear EU Server Clash", il nuovo torneo che vedrà le migliori squadre amatoriali diLeague of Legends in Europa sfidarsi per il titolo europeo.

LG, partner ufficiale del League of Legends European Championship (LEC) dall’inizio di quest’anno, continua a supportare la popolare lega professionistica e le sue squadre di punta con gli straordinari monitor da gioco LG UltraGear™. A rafforzare ulteriormente la presenza dell'azienda nell'arena competitiva, LG ha lanciato il torneo LG UltraGear EU Server Clash che darà ai giocatori amatoriali europei di League of Legends l'opportunità di provare l'emozione di sfidarsi per la vittoria sul grande palcoscenico dei LEC Studios.

A novembre, i cittadini europei di età superiore ai 18 anni senza precedenti esperienze in campionati professionistici saranno invitati a formare delle squadre e a registrarsi per partecipare all'European Clash. LG UltraGear gestirà un server Discord per aiutare i membri delle squadre a connettersi, riunirsi e prepararsi al torneo. La competizione prenderà il via il 7 dicembre, con le squadre divise in due server regionali - Europa occidentale (EUW) ed Europa settentrionale e orientale (EUNE) - per i turni preliminari online.

Le due squadre migliori di ogni server dovranno presentarsi al LEC Studio di Berlino, in Germania, il prossimo gennaio per cercare di ottenere il titolo di vincitori di LG UltraGear EU Server Clash. I quattro semifinalisti, grazie al raggiungimento delle fasi finali del torneo, riceveranno alcuni premi, tra cui i monitor gaming LG UltraGear e avranno la possibilità di provare in prima persona sul palco dei LEC Studios la massima reattività e la qualità dell'immagine che hanno reso i monitor LG UltraGear i preferiti dai giocatori di esports di tutto il mondo.





