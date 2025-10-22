LG UltraGear: Gaming di Nuova Generazione

GAMING SEASON CON LG ULTRAGEAR: LA STAGIONE PERFETTA PER IMMERGERSI NEL GAMING DI NUOVA GENERAZIONE

Con l’arrivo della stagione fredda e delle giornate più corte, aumenta il tempo trascorso in casa: questo è il momento perfetto per riscoprire il piacere del gaming, accompagnato da tecnologie all’avanguardia e un’estetica curata. LG Electronics (LG) affronta la gaming season con la gamma LG UltraGear™, la linea di monitor pensata per chi cerca prestazioni di alto livello, design immersivo e una qualità visiva senza compromessi.

Dai gamer competitivi agli appassionati di titoli AAA, fino ai creativi digitali, LG UltraGear si conferma il punto di riferimento nel settore, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza, con tecnologie all’avanguardia come schermi OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+), refresh rate fino a 480Hz, tempo di risposta di 0.03ms, e compatibilità G-Sync® e FreeSync Premium Pro.

LG UltraGear OLED 45GX950A: il monitor che ridefinisce l’immersione nel gioco

Al centro della gamma è presente LG UltraGear OLED 45GX950A , il primo monitor OLED al mondo con risoluzione 5K2K (5120x2160). Con un enorme display 45” in formato 21:9 e curvatura 800R, è pensato per avvolgere completamente il campo visivo del giocatore e massimizzare la profondità dell’esperienza. Grazie alla funzione Dual Mode, è possibile passare dalla risoluzione 5K2K a 165Hz alla modalità WFHD a 330Hz, offrendo massima flessibilità a seconda del tipo di gioco — dalla narrazione cinematografica alla competizione più frenetica.

Con una densità di pixel di 125 PPI e grazie alla tecnologia WOLED che offre una luminosità fino a 1300 nits (APL 1.5%), il monitor offre immagini nitide, colori profondi e neri assoluti, ideali non solo per il gaming ma anche per attività creative come editing video e design grafico.

Versatilità ed estetica, oltre le performance

La linea UltraGear non si distingue solo per le prestazioni tecniche, ma anche per la sua incredibile versatilità e il design che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. I modelli più recenti non sono solo dedicati al gaming, ma grazie all’integrazione di webOS si trasformano in un vero e proprio hub multimediale, perfetto per lo streaming, la produttività e l’intrattenimento.

La gamma è caratterizzata da un design minimalista e finiture premium che rendono questi monitor non solo strumenti ad alte prestazioni, ma anche dei veri e propri elementi d’arredo tech, ideale per ambienti moderni e setup da creator.

Una gamma per ogni tipo di gamer

La collezione UltraGear include anche modelli da 24, 27, 32 e 34 pollici, con refresh rate fino a 480Hz, e pannelli OLED o IPS. Che si tratti di eSport, simulazioni, open world o contenuti creativi, LG offre il monitor perfetto per ogni esigenza, per tutti quelli che vogliono vivere il gaming e il digitale con intensità, precisione e stile.