Bici Elettrica : Sconti Offerte e-bike da non perdere

Scegliere quale bicicletta elettrica acquistare può risultare molto difficile perchè ormai i modelli disponibili sul mercato sono tanti. Dal momento che ognuno ha un profilo di guida diverso, non esiste una e-bike "migliore", ma solo la bici che meglio si adatta alle esigenze della singola persona. Il profilo di guida individuale è una combinazione di abitudini di guida personali, condizioni fisiche e l'area di utilizzo o l'uso previsto della bici.

Probabilmente la domanda più importante quando si desidera acquistare una e-bike è quale tipo di veicolo scegliere. A seconda della destinazione d'uso, ci sono altri elementi da prendere in considerazione come la geometria del telaio, diametro dei pneumatici, larghezze dei pneumatici, potenza del motore, stile ecc.

Ovviamente, anche il prezzo è un fattore importante per la scelta di una e-bike. In questo articolo abbiamo selezionato 4 modelli di biciclette elettriche diverse, disponibili in offerta a un prezzo davvero interessante su Gogobest.

City Bike Pieghevole Bezior M20

Molte persone non se la sentono di lasciare la loro bicicletta elettrica per strada. Non tutti hanno a casa o al lavoro un garage o un posto per la bicicletta. Per le loro ridotte dimensioni, le e-bike pieghevoli sono compatte e offrono la soluzione adatta a chi si trova in questa situazione.

Le bici elettriche pieghevoli e compatte sono anche vantaggiose per i pendolari che utilizzano autobus e treno alternati a lunghe percorrenze senza mezzi. Per questi e motivi, sempre più marchi di e-bike si dedicano alla produzione di e-bike pieghevoli e compatte.



La Bezior M20 è la bicicletta pieghevole perfetta per chi vuole spostarsi da casa al lavoro e viceversa. Allo stesso tempo, ad esempio, può essere utilizzata anche per rilassanti passeggiate nel fine settimana.



Per chi fosse interessato, questa bicicletta elettrica pieghevole, con un motore da 350 W (potenza), un peso di 30 kg, una batteria da 10,4 Ah e una velocità massima di 35 km/h, può approfittare dello sconto esclusivo QUI su Gogobest acquistandola a €699.99 anzichè €999.99 risparmiando ben €300.00 ed usufruire della spedizione gratuita.

Design



La Bezior M20 è chiaramente costruita per la guida in città, il suo design riflette questo e, a proposito, è realizzata con un telaio in alluminio resistente, ma leggero. Come si vede, questa è una bici dall'aspetto abbastanza standard con ruote da 20 pollici; ma riserva alcune sorprese.

Come di consueto con questa classe di prodotti; la Bezior M20 è fatta per piegarsi in 3 parti per un facile trasporto. Aperta, normalmente ha dimensioni di 153 x 58 x 80 cm, ma da chiusa occupa appena 80 x 48 x 68 cm. Che sia per metterla nel bagagliaio dell'auto o riporla in garage, questo aiuta molto.



Dando uno sguardo al manubrio troviamo altre caratteristiche interessanti; oltre all'acceleratore, ai freni e al cambio, entrando nel dettaglio, ecco un interruttore a chiave per avviare la bici, cosa utilissima per una bici elettrica ed offre la stessa sicurezza di un veicolo convenzionale. Troviamo anche uno schermo LCD che serve ad indicare la velocità, il livello della batteria, la modalità selezionata e il chilometraggio.



Caratteristiche



La Bezior M20 ha un motore brushless da 350W che le conferisce una velocità fino a 35KM/h. È una bici abbastanza potente in grado di scalare pendii con 30 gradi di inclinazione senza l'assistenza della pedalata da parte dell'utente. Può anche sopportare un carico massimo di 120 chilogrammi.



Come ci si potrebbe aspettare, la bici ha 3 modalità di guida: completamente elettrica, assistita dall'utente e pedalata completa proprio come per le bici normali. Va da sé che la modalità utilizzata influisce direttamente sulla durata della batteria.



Non possiamo sottovalutare la presenza di un sistema di smorzamento su forcella e sella anteriori; lo stesso si può dire per il cambio Shimano a 7 rapporti. Infine, dispone di dischi freno meccanici ad alta efficienza che garantiscono viaggi sicuri.

Questa bici elettrica è alimentata da una tipica batteria al litio da 18.650 48V 10.4AH protetta dagli elementi all'interno del telaio della bicicletta. Secondo il produttore, questo può offrirci tra i 60 e gli 80 chilometri di autonomia con una sola carica; ma va notato che questo dato è riferito alla modalità con pedalata assistita; che implica uno sforzo fisico da parte dell'utente.



Conclusione



Oltre all'interruttore a chiave, il Bezior M20 ha altre gradite funzioni di sicurezza. La chiave consiste in un controllo simile a quello dell'auto o moto, che serve ad impedire l'avviamento del motore e ad attivare un allarme antifurto. Inoltre, permette di avviare il veicolo da remoto (o viceversa) e localizzare la bici; per mezzo di un allarme acustico tramite il clacson.

City Bike Lankeleisi RV700 Plus



Le biciclette elettriche da città si caratterizzano soprattutto per il loro elevato fattore di comfort. I modelli sono più adatti alle piste ciclabili e scorrono molto fluidi grazie alle ruote per lo più più grandi, anche se ci sono anche modelli in cui le gomme sono più piccole della media, che dovrebbero rendere più facile il trasporto in metropolitana.



Non ci si aspetta necessariamente dalle e-city bike i picchi di prestazioni più alti, ma piuttosto funzionalità, design e comfort. Ciò include, ad esempio, lo spazio per mettere un cestino per trasportare acquisti o simili. L'equipaggiamento di luci, riflettori, ecc è uno dei criteri più importanti per scegliere una bici elettrica da città soddisfacente.

La bici elettrica RV700 Plus oltre a tutte queste caratteristiche è dotata del più recente display ad alta definizione dove si può vedere chiaramente il chilometraggio attuale, velocità di guida, potenza rimanente, tempo di guida e altre informazioni.

Lankeleisi ha sempre utilizzato comodi sedili per rendere comoda la guida durante le lunghe percorrenze. Anche le sospensioni di grandi dimensioni sono sempre state una delle caratteristiche delle bici elettriche Lankeleisi, che permettono di attutire il più possibile gli urti.



Rispetto ad altri modelli, la batteria dell'RV700 è più facile da sostituire e la grande capacità della batteria di 16ah offre anche un'autonomia di molti chilometri.



L'RV700 ha il telaio in lega di alluminio 6061. È robusta, quindi non si romperà facilmente e c'è una molla ammortizzata sul corpo della bici per rendere le percorrenze meno accidentate e più confortevoli.

Approfitta dello sconto esclusivo QUI su Gogobest, con il codice promozionale: TX56QAZYA5MZ potrai acquistarla a €1,832.99 anzichè €2,599.99 risparmiando ben €767.00 ed usufruire della spedizione gratuita.

Mountain Bike Elettrica Bezior XF900

Le MTB Elettriche hanno ruote appositamente realizzate per i terreni accidentati e ripidi dei sentieri montuosi. Quando si usano le mountain bike elettriche l'uso del motore è ampiamente utilizzato in salita, un tale ausilio per l'arrampicata è sicuramente di aiuto.

Le E-MTB sono caratterizzate dal fatto che i loro telai sono corti risultando agili, dinamiche e le loro gomme sono più spesse e hanno un profilo più aderente.

La guida di una simile e-bike ha idealmente un numero elevato di Nme e alcune hanno persino un dispositivo di recupero dell'energia in modo che quella generata durante la guida in discesa possa rifluire nella batteria.

Se stai cercando una bici elettrica che abbia un bell'aspetto, abbia parametri che attirino l'attenzione e possa avere un prezzo accessibile, la bici elettrica Bezior XF900 è un'ottima opzione per chi viaggia molto e ha bisogno di spostarsi senza problemi.

I materiali scelti in lega di alluminio offrono maggiori vantaggi, resistenza alla corrosione e resistenza alla ruggine.La bici elettrica Bezior XF900 è un'ottima bici anche per chi desidera una bici leggera e facile da manovrare. Questa bici è perfetta per coloro che si spostano anche in città e vogliono essere in grado di farlo agilmente.Il display LCD integra tutte le informazioni di cui hai bisogno rendendole chiare a prima vista. L'alta qualità impermeabile IP x6 è inoltre testata ed affidabile.

Caratteristiche principali



Pneumatici larghi da 26 pollici x 4 pollici, offrono un'aderenza migliore

Potente motore da 500 W, velocità massima 45 km/h

Batteria da 12,5 Ah, autonomia di 45 km in modalità pedalata assistita

Telaio leggero in lega di alluminio, peso netto 29,5 kg

Impianto frenante idraulico anteriore e posteriore

Sospensione completa, forcella anteriore bloccabile

carico massimo di 120 kg

altezza della sella102 cm

Altezza regolabile 170 - 195 cm

Cambio Shimano 7 velocità

Chilometraggio Puro elettrico 35 - 37 km

Modalità pedalata assistita 45 km

Batteria 48V 12,5Ah

Freno idraulico anteriore e posteriore

Diametro pastiglie freno 160 mm

Impermeabile IP54

Approfitta dello sconto esclusivo QUI su Gogobest, con il codice promozionale: TX56QAZYA5MZ potrai acquistarla a €1,499.99 anzichè €1,989.99 risparmiando ben €490.00 ed usufruire della spedizione gratuita.

Bici Elettrica Retrò Bezior XF001

Perché scegliere una bici elettrica in stile retrò? Oltre a tutti i vantaggi della bici elettriche in termini di mobilità come alla possibilità di evitare gli ingorghi, la facilità di muoversi in città, di risparmiare tempo negli spostamenti, la volontà di tutelare l'ambiente, ma anche la soluzione di coniugare l'utile al dilettevole praticando un'attività fisica, la bici elettrica in stile vintage offre la possibilità di esprimere la propria personalità.



Come abbiamo detto sopra, i produttori di biciclette elettriche ti offrono l'imbarazzo della scelta in termini di modelli e gamme.



La Bici Elettrica Retrò Bezior XF001 è una bici fuoristrada retrò che ti offrirà eleganza e dinamismo durante i tuoi spostamenti. È ottimizzata per offrire un'esperienza fluida sia su strada che su sentieri (guida fuoristrada).



Grazie a una tecnologia all'avanguardia, un motore al mozzo da 1000 W, pneumatici fuoristrada e un cambio a 7 velocità, può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e offre prestazioni elevate.



Caratteristiche principali



Design elegante e unico

Pneumatici larghi da 20 pollici x 4 pollici

Motore potente da 1000 W, velocità massima di 45 km/h

Batteria da 12,5 Ah, chilometraggio 45 km in modalità pedalata assistita

Telaio in lega di alluminio leggero, peso netto 30 kg

Sistema di freno a disco anteriore e posteriore

Carico massimo 120 kg

Materiale del telaio Lega di alluminio

Altezza della sella 82 cm

Velocità variabile Shimano 7 velocità

Chilometraggio Puro elettrico 35-37 km

Modalità pedalata assistita 45 km

Batteria 48V 12,5Ah

Tempo di carica 6 - 7 ore

Freno Freno a disco anteriore e posteriore

Diametro pastiglie freno 160 mm

Caricabatterie 54,6 V 2 A

Impermeabile IP54

Approfitta dello sconto esclusivo QUI su Gogobest, con il codice promozionale: TX56QAZYA5MZ potrai acquistarla a €1,419.99anzichè €1,899.99 risparmiando ben €480.00 ed usufruire della spedizione gratuita.

Altre News per: bicielettricascontioffertebikeperdere