Offerte di Primavera Amazon: Sconti e Vendite Lampo da non Perdere

Dal 1 al 13 aprile su Amazon ci saranno le Offerte di Primavera e le vendite lampo primaverili: non perdere un secondo per approfittarne prima che sia troppo tardi!



Dal 1 aprile e fino al 13 aprile compresi, puoi impreziosire la tua primavera grazie ad Amazon: il più famoso sito di vendite online propone infatti sconti e offerte lampo primaverili, che ti permetteranno di regalarti tanti e svariati oggetti che vanno da: prodotti per la casa e il giardino, moda, giochi e giocattoli, ma anche prodotti high-tech.

Migliaia di articoli di tutte le marche e a tutti i prezzi sono in saldo, non aspettare di approfittarne per non perderti ciò che desideri ad un prezzo veramente speciale.

Tra le altre cose puoi trovare in offerta ad esempio:



iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect a 199,99 Euro invece che 329,00 Euro.

con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect a invece che 329,00 Euro. Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Truffle Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) a 269,90 Euro invece che 399,90 Euro.

- Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Truffle Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) a invece che 399,90 Euro. LG NanoCell 43NANO756PR Smart TV 4K LED Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] a 379 Euro invece che 699 Euro



Le offerte flash riguardano prodotti nuovi, usatio ricondizionati grazie ad Amazon Warehouse. Con Amazon Warehouse puoi così risparmiare tutto l'anno in diversi modi: sia optando per prodotti di seconda mano, controllati preventivamente da Amazon.

Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti nuovi, unboxed, ma restituiti dai clienti Amazon: dopo la verifica, vengono poi rimessi in vendita da Amazon. Con Amazon Warehouse puoi soddisfare i tuoi acquisti senza spendere troppo e beneficiare dei vantaggi di Amazon in termini di consegna, servizio clienti e anche diritti di reso.

Ovviamente le categorie più gettonate sono piccoli elettrodomestici, macchine fotografiche, elettronica o fai da te, ma tanti sono gli articoli disponibili e in occasione dei suoi saldi flash primaverili lo sono ancora di più grazie ad Amazon Prime gratis per 30 giorni.



Dopo il perido di prova gratuito di 30 giorni, se sarai soddisfatto in seguito potrai continuare a ricevere i tuoi articoli abbonandoti Amazon Prime a 36 Euro l'anno, ovvero 3,00 euro al mese, beneficerai di tanti vantaggi, in particolare la consegna gratuita e illimitata in 1 giorno lavorativo su migliaia di articoli idonei.



Le consegne non sono l'unico vantaggio, poiché essere un membro Prime ti dà anche accesso prioritario alle vendite lampo, per assicurarti di non perdere le migliori offerte e ti dà anche accesso a Prime Video, senza restrizioni.



Con Amazon Prime Video puoi trovare centinaia di contenuti in streaming: serie, film, documentari, spettacoli, ce n'è per tutti i gusti e puoi anche goderti le esclusive produzioni Amazon.



Nota anche che Amazon Prime ti consente di goderti Amazon Prime Music, con 2 milioni di titoli da ascoltare gratis in streaming tramite l'applicazione Amazon Music.

Altre News per: offerteprimaveraamazonscontivenditelampoperdere