GTA V: analisi versione PS5

Oggi vi parlo di un titolo che tutti conoscono. Originariamente rilasciato sulla settima generazione di console (PS3 e Xbox 360), il titolo è stato poi portato su PS4 e Xbox One. Ha avuto anche moltissimi contenuti scaricabili e l'ultimo proprio a dicembre 2021. Il gioco ormai ha quasi un decennio e ancora continua a macinare successi su successi. Ora che è sbarcato sulle consoledi sicuro farà registrare altri record. Questa volta in casa, dopo i problemi avuti a fine 2021 con, hanno lavorato bene confezionando un prodotto davvero valido.







Come gira su PS5





Il titolo è stato giocato su una Playstation 5 sia in Modalità Storia che in Modalità Online. Sono stati provati i vari settaggi grafici, i tempi di caricamento e altre funzionalità. Nonostante il buon lavoro svolto dagli sviluppatori Rockstar in entrambe le modalità, GTA V, se paragonato ai più moderni giochi Open World, sembra un titolo un po' datato. C'è sicuramente un miglioramento visibile in alcune meccaniche, nelle texture e nell'illuminazione ma, dopo quasi un decennio, tutti i modelli poligonali in generale iniziano a mostrare la loro età. Tuttavia, ancora oggi Los Santos è splendida, un luogo colorato e vivace che frutta bene l'hardware di PS5 a seconda delle tre modalità grafiche che il giocatore deciderà di utilizzare.



La modalità " Fidelity " mira alle prestazioni grafiche più elevate possibili con un frame-rate fisso a 30 FPS . In questa modalità si ha una risoluzione 4K e ray tracing attivo; un vero spettacolo per gli occhi in generale, con particolare enfasi nelle sezioni di gioco in notturna, con le luci della città che riflettono un po' ovunque ma sopratutto sulle auto.

" mira alle prestazioni grafiche più elevate possibili con un frame-rate fisso a . In questa modalità si ha una risoluzione e attivo; un vero spettacolo per gli occhi in generale, con particolare enfasi nelle sezioni di gioco in notturna, con le luci della città che riflettono un po' ovunque ma sopratutto sulle auto. La modalità " Performance ", fa il contrario e si focalizza sulle prestazioni offrendo un frame-rate elevato a discapito del ray tracing. Il frame-rate elevato è più vantaggioso per il gameplay, quindi potrebbe essere l'opzione migliore per i giocatori a cui piace molto gareggiare nel mondo di GTA 5 cercando un'esperienza il più fluida possibile.

", fa il contrario e si focalizza sulle prestazioni offrendo un a discapito del ray tracing. Il frame-rate elevato è più vantaggioso per il gameplay, quindi potrebbe essere l'opzione migliore per i giocatori a cui piace molto gareggiare nel mondo di GTA 5 cercando un'esperienza il più fluida possibile. La modalità "Performance RT" cerca di accontentare tutti; prende il meglio della modalità "Fidelity" e della "Performance" offrendo un frame-rate variabile con tanto di ray tracing attivo.

Un'altra aggiunta sulle nuove funzionalità dida segnalare è sicuramente l'ottimo lavoro svolto per il supporto del controller. Ogni azione nel gioco come le sparatorie, la guida dei veicoli e i movimenti in generale hanno visto un notevole miglioramento grazie alle funzionalità dell'ottimo controller di. Una caratteristica molto apprezzata è l'uso più profondo dell'altoparlante integrato nel. Infatti, telefonate, conversazioni, rumori, effetti, chiacchiere dei passanti o della polizia possono essere ascoltate attraverso l'altoparlante sul controller rendendo l'esperienza ancora più immersiva. I giocatori che non la trovano utile, la possono sempre disattivare dalle pozioni.





Una delle maggiori lamentele degli utenti suriguardava proprio i tempi biblici per i caricamenti e per la transizione tra i personaggi. Questi erano già stati ridotti sul porting dima restavano comunque abbastanza lunghi. Ora caricare il gioco o effettuare il passaggio tra Franklin, Michael e Trevor non è mai stato così veloce. Avviando la "Modalità Storia" di, i tempi di caricamento sono di circa tre volte più veloci di quelli della Old-Gen. Infatti, il tempo di caricamento su PS4 è di oltre un minuto e mezzo mentre quello su PS5 è circa 27 secondi. Caricare l'intera area diora è meno frustrante che mai. Iniziando a giocare, tutto è più fluido e veloce anche nella modalità "Fidelity". Se il giocatore vuole cambiare personaggio tra i tre protagonisti (r) questo avviene in modo quasi istantaneo indipendentemente da dove si trovano sulla mappa.





Nonostanteinizi a mostrare la sua età, resta sempre uno dei più grandi giochi mai realizzati. Al netto di qualche piccolo bugsufa davvero un bel passo avanti in tutti i sensi. I miglioramenti al frame-rate e alla grafica danno a questo titolo una vita ancora lunga sia nellache nell'. Quest'ultimo poi risulta molto forte e più solido che mai con moltissimi utenti attivi ogni giorno pronti a divertirsi insieme. Si sente la mancanza di nuovi contenuti per ilma magari arriveranno presto. Se non avete mai provato GTA 5 questa è una buona scusa per giocarlo nella sua forma migliore mai uscita.

