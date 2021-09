GTAV e GTA Online in arrivo su PS5 e Xbox X|S

Goditi Los Santos con grafica migliorata, gameplay perfezionato e altro

Grand Theft Auto V eGrand Theft Auto Online sbarcheranno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a marzo 2022. Questo comporterà una serie di miglioramenti grafici e tecnici che riguarderanno tutta l’esperienza di gioco e includeranno una performance migliorata per alcuni veicoli di GTA Online e molto altro ancora.

Non vediamo l’ora di far arrivare GTAV sulle piattaforme di ultima generazione, ma abbiamo bisogno di qualche mese in più per perfezionare ogni particolare. Condivideremo con la community altri dettagli sulle nuove versioni estese e migliorate, come la versione indipendente di GTA Online, anch’essa in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a marzo 2022.

Nell’attesa, guardate l’ultimo trailer qui sopra, incluso nel PlayStation Showcase di oggi e continuate a seguire il Newswire di Rockstar per saperne di più.

Per prepararsi al lancio, tutti i membri di PlayStation Plus potranno ancora approfittare di bonus aggiuntivi, tra cui un omaggio da 1.000.000 di GTA$ al mese riservato a chi possiede la versione per PlayStation 4 di GTA Online fino al lancio del gioco su PlayStation 5 a marzo 2022. Riscattate il vostro bonus da 1.000.000 di GTA$ ogni mese sul PlayStation Store.





