The Quarry ti invita a un campo estivo per cui vale la pena morire! Nuovo gioco teen horror di Supermassive Games e 2K,

in arrivo il 10 Giugno

2K e Supermassive Games annunciano oggi The Quarry, un nuovo gioco narrativo teen-horror dove ogni tua scelta, grande o piccola, modella la tua storia e determina chi vive per raccontare la storia. Caratterizzato da un cast iconico di stelle di Hollywood e celebrità, tra cui David Arquette ("Scream" franchise), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("A Nightmare on Elm Street") e molti altri acora.





The Quarry verrà rilasciato il 10 Giugno 2022 per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Classificato PEGI 18, The Quarry è ora disponibile per i pre-order.

Quando il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, gli animatori adolescenti di Hackett's Quarry danno una festa. Niente ragazzi. Niente adulti. Nessuna regola.

Le cose prendono rapidamente una brutta piega.

Inseguiti da gente del posto insanguinata e da qualcosa di molto più sinistro, i piani di festa degli adolescenti si trasformano in un'imprevedibile notte di orrore. Battute amichevoli e flirt lasciano il posto a decisioni di vita o di morte, mentre le relazioni si costruiscono o si rompono sotto la tensione di scelte inimmaginabili.

Gioca nei panni di ognuno dei nove animatori del campo in un emozionante racconto cinematografico, dove ogni scelta plasma la tua storia da un'intricata rete di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo - o morire prima che arrivi la luce del giorno. Come si svolgerà la tua storia?

2K e Supermassive Games rilasciano inoltre il trailer ufficiale, che mostra la qualità cinematografica raggiunta nel gioco e presenta il cast stellare.

"The Quarry aprirà nuovi orizzonti nella narrazione interattiva e nella tecnologia per creare un'esperienza teen-horror veramente viscerale", ha dichiarato il direttore Will Byles. "Non vedo l'ora di vedere le scelte che farete, chi salverete e chi sarete disposti a sacrificare!"

"The Quarry è un tipo di gioco completamente diverso da qualsiasi cosa 2K abbia pubblicato in passato", ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. "Stiamo collaborando perché Supermassive Games è semplicemente il migliore in quello che fa, noi siamo grandi fan dello studio. La possibilità di lavorare con una delle grandi menti creative del nostro settore non capita spesso e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme ".

The Quarry include:

? LA TUA STORIA, IL LORO DESTINO. Avrai il coraggio di aprire la botola? Indagherai sulle grida provenienti dalla foresta? Salverai i tuoi amici o scapperai disperatamente ai ripari? Ogni scelta, grande o piccola, scrive la tua storia e decide chi vivrà per raccontarla;

? UN'INCREDIBILE ESPERIENZA CINEMATOGRAFICA. Facial capture all'avanguardia, luci cinematografiche e incredibili prove attoriali di un iconico cast di talenti hollywoodiani danno vita agli orrori di Hackett's Quarry, in un'avventura al cardiopalma;

? GODITI IL TERRORE CON I TUOI AMICI. Riponi le tue speranze in un massimo di 7 amici online, con giocatori invitati ad assistere e a votare le decisioni chiave, e create la vostra storia! In alternativa potete sempre fare un party a tema horror, giocando insieme nella modalità cooperativa locale dove ogni giocatore sceglie un tutor e ne controlla le azioni;

? PERSONALIZZA L'ESPERIENZA. I livelli di difficoltà modificabili in ogni elemento di gioco permettono a qualsiasi tipo di giocatore di apprezzare l'orrore. Ma se preferisci più guardare che giocare, con la modalità film puoi fruire di The Quarry come fosse una serie TV. Seleziona il modo in cui vuoi far sviluppare la storia, rilassati e sgranocchia i popcorn tra uno spavento e l'altro!





