Dead Space: notizie sul Livestream e annuncio della finestra di rilascio

Nel caso ve lo siate perso, ecco cosa è successo nel livestream di Dead Space di oggi. Per prima cosa, il team ha concesso un primo sguardo ai sistemi audio alla base del remake dell'incredibile esperienza audio di Dead Space: il sistema di occlusione, il sistema A.L.I.V.E. e il lavoro che si sta facendo sull'audio delle armi. Tutti questi sistemi sono stati mostrati nel dettaglio dal team oggi e l'intero stream può essere rivisto come VOD al seguente link:

https://youtu.be/yMQOkpZO5eM

In secondo luogo, il team ha rivelato con orgoglio altri due appuntamenti chiave per Dead Space! In primo luogo, il team Motive ha annunciato che il gioco sarà lanciato all'inizio del 2023 e, in secondo luogo, ci sarà un altro stream a maggio 2022 incentrato sull'Art Design del gioco. Chiunque abbia giocato a Dead Space sa quanto siano importanti e iconici questi elementi.

Unitevi di nuovo a noi per ulteriori notizie e informazioni all'inizio di maggio!

Alcuni spezzoni audio possono essere trovati qui:

Sistema di occlusione - https://youtu.be/4LzfGOT6bQo

Sistema A.L.I.V.E. - https://youtu.be/2MhcgejjiPs

Confronto delle armi - https://youtu.be/hsVo7XQgEFg

