HOTEL TRANSYLVANIA: AVVENTURE DA PAURA È ORA DISPONIBILE

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, annuncia oggi il lancio di Hotel Transylvania: Avventure da pauraper PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC. Esplora i classici mondi delle fiabe, affronta nemici spaventosi e risolvi enigmi diabolici nel nuovo videogioco con protagonisti i celebri personaggi della popolare serie di film d'animazione!

Hotel Transylvania è uno dei franchise cinematografici originali di maggior successo di Sony Pictures Animation, con i primi tre film che hanno ottenuto un incasso totale al botteghino di oltre 1,3 miliardi di dollari. Il capitolo finale della serie,Hotel Transylvania: Transformania è stato lanciato a gennaio 2022 in esclusiva su Amazon Prime Video.

InHotel Transylvania: Avventure da paura, immergiti in alcuni mondi assolutamente unici e basati sulle fiabe più famose, tra cuiCappuccetto rosso, I vestiti nuovi dell'imperatore e Alì Babà e i quaranta ladroni,ma con uno spaventoso tocco alla Hotel Transylvania! Diventa Cappuccetto Mavis e fai attenzione al Lupo cattivo Wayne. Raccogli gingilli preziosi per il re dei ladri per entrare nella Caverna dei tesori. E risolvi gli enigmi per aprire il tempio in rovina e trovare i vestiti nuovi dell'imperatore Blobby!

Gioca nei panni di Drac e Mavis, ognuno dotato dei propri poteri vampireschi, come super forza, poteri paralizzanti, super salti e molti altri, mentre esplori gli spettracolari mondi delle fiabe e sconfiggi le creature che infestano ogni capitolo. Ma nel corso della loro avventura, i giocatori potranno incontrare anche gli altri famosi personaggi di Hotel Transylvania! Johnny, Murray, Wayne e molti altri guideranno i giocatori nell'usare i loro poteri speciali, completare missioni avvincenti e sfide diaboliche, superare enigmi perfidi e svelare oggetti nascosti. Con così tanto in gioco, Drac e Mavis potranno sicuramente Cont-are sui loro più grandi fan per salvare la situazione!

"Siamo davvero felici di aver finalmente lanciato Hotel Transylvania: Avventure da paura!", ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. "Ci siamo divertiti molto a portare questi celebri personaggi nei mondi delle fiabe con un tocco di Hotel Transylvania davvero unico. Possiamo garantirvi che quest'avventura saprà conquistare tutta la famiglia!"

Hotel Transylvania: Avventure da paura

è ora disponibile per PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC.





