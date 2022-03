Hotel Transylvania: Avventure da Paura disponibile dall'11 marzo

Outright Games, uno dei più importanti editori globali di prodotti d'intrattenimento interattivo per bambini, ha annunciato oggi cheHotel Transylvania: Avventure da Paura sarà disponibile dall'11 marzo per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.

Dopo il lancio a gennaio 2022 del film di Sony Pictures Animation,Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, su Amazon Prime Video, questa nuova avventura darà alle famiglie la possibilità di vestire i panni dei propri personaggi preferiti dei vari film per esplorare alcuni mondi assolutamente unici e basati sulle fiabe più famose, tra cui Cappuccetto rosso, I vestiti nuovi dell'imperatore e Alì Babà e i quaranta ladroni.

Affronta questi spettracolari mondi nei panni dei celebri Drac e Mavis, e incontra molti altri celebri personaggi diHotel Transylvania durante la tua avventura, tra cui Johnny, Murray e Wayne. Diventa Cappuccetto Mavis e fai attenzione al Lupo cattivo Wayne. Raccogli gingilli preziosi per il re dei ladri per entrare nella Caverna dei tesori. E risolvi gli enigmi per aprire il tempio in rovina e trovare i vestiti nuovi dell'imperatore Blobby!

Hotel Transylvania: Avventure da Paura

sarà disponibile dall'11 marzo per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.

