Hotel Transylvania: Avventure da Paura Recensione

Oggi vi parlo del videogioco Hotel Transylvania Avventure da Paura. Per chi non lo sapesse, Hotel Transylvania è uno dei franchise di maggior successo di Sony Pictures Animation che, con i primi tre film, hanno ottenuto un incasso complessivo di oltre 1,3 miliardi di dollari. Dopo il successo al cinema, la saga approda anche nel mondo videoludico e lo fa veramente bene. Hotel Transylvania Avventure da Paura è un videogame per bambini edito da Outright Games in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products ed è disponibile dall'11 marzo per tutte le console e PC.



Gameplay e Comparto Tecnico



In Hotel Transylvania Avventure da Paura i giocatori vestiranno i panni di molti personaggi dei film; il gioco è un platform azione adatto per tutta la famiglia e darà la possibilità di esplorare spettacolari mondi. Quando finisce la sequenza filmata, il giocatore vedrà il Conte Dracula seduto con il suo nipotino e una lupacchiotta. Per intrattenerli il Conte decide di raccontare delle favole ed è qui che inizia il vero gioco. Il gameplay permetterà di usare vari personaggi della saga e riprenderà delle celebre fiabe come Cappuccetto Rosso, Alì Babà e i quaranta ladroni, ecc. Queste fiabe però saranno un pizzico più cupe e paurose di quelle che conosciamo tutti.



Nel gioco si dovranno raccogliere molti collezionabili, risolvere enigmi diabolici, affrontare nemici temibili, ecc. Tutte le, medaglioni e oggetti raccolti si potranno spendere nel negozio. I personaggi avranno delle abilità speciali come il super scatto, la super planata, il super salto ecc. Il giocatore dovrà scoprire tutti i segreti di ogni storia se vuole sbloccare tutte specialità migliori per potenziare al meglio i personaggi; come ad esempio, per potenziarlo al meglio con la super forza, poteri paralizzanti, super salti e molto altro. Nei vari mondi delle favole i giocatori incontreranno molti personaggi dei film come, Wayne e molti altri. Tutti questi personaggi lo aiuteranno a scoprire segreti, a completare missioni e ad affrontare sfide che sbloccano molte ricompense. Ad esempio si dovranno raccogliere dei preziosi per il Re dei Ladri o risolvere enigmi per aprire un tempio e trovare i vestiti dell'imperatore. I mondi delle fiabe spettrali pullulano anche di vari nemici che si dovranno sconfiggere se si vuole progredire nel gioco.

Tecnicamenteè davvero ben fatto. Il gioco è molto fedele al film. Infatti, la fattura dei modelli poligonali, delle ambientazioni e degli effetti appare ben realizzata come nei lungometraggi. Suil frame rate (generalmente stabile) ha dei microscopici scatti nei momenti di maggiore caos; questo fa capire la bontà del lavoro di ottimizzazione svolto dal team nonostante sia un titolo destinato ai più piccoli. I mondi dellesono molto diversi tra loro e mostrano colori molto sgargianti. La difficoltà è ben calibrata e non si ha mai la sensazione di frustrazione durante le partite. La giocabilità è davvero ottima e alla portata di tutti i bambini. I pulsanti sono facili da ricordare e molto immediati. Infine, il comparto sonoro con effetti molto buoni, musiche orecchiabili e iltutto in italiano.

Conclusioni



Hotel Transylvania Avventure da Paura è un videogame per tutta la famiglia. Grazie alla vena ironica che permea ogni racconto del mondo delle fiabe, il giocatore riesce a farsi strada fino alla fine dei livelli in modo molto piacevole e divertente. La buona varietà di nemici e le ambientazioni sanno dare lo stimolo giusto per proseguire nell'avventura, cercare i segreti e raccogliere ogni collezionabile possibile. Il buon comparto artistico e quello sonoro riescono a far chiudere un occhio sulle rare incertezze del sistema di telecamere e del frame rate. A ogni modo, Hotel Transylvania Avventure da Paura ha davvero fascino da vendere mescolato con un pizzico di paura. Se cercate un’avventura per tutta la famiglia avete trovato il titolo che fa per voi. Hotel Transylvania Avventure da Paura è ora disponibile per PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.



Voto 8/10

Altre News per: hoteltransylvaniaavventurepaurarecensione