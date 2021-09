Ghostwire Tokyo e DEATHLOOP: nuovi trailer all'evento PlayStation

All’evento PlayStation di ieri, Tango Gamenetworks ha dato un'elettrizzante anticipazione di Ghostwire: Tokyo attraverso un nuovissimo e suggestivo trailer, con protagonista la minacciosa Hannya.

Hannya ha scatenato una nebbia catastrofica su Tokyo che ha spazzato via la maggior parte della popolazione. All’indomani dell’accaduto è alla guida dei Senza Volto, un pericoloso gruppo di fanatici seguaci piegati alla sua volontà. Dove un tempo camminavano cittadini sorridenti, ora c'è un esercito di creature uniche nel loro genere che solo Tango Gameworks ha potuto creare: i Visitatori.

Ispirati alle leggende, alla tradizione e ai racconti giapponesi, i Visitatori sono nemici impressionanti e fantastici che si nascondono per tutta Tokyo. Molti personaggi sono tratti da famose storie dark come "Kuchisake-onna", e sono perfettamente in linea con la volontà che Tango ha di onorare Tokyo attraverso mondo di gioco autentico e mai visto prima.



Risvegliandosi al famoso incrocio di Shibuya, Akito si ritrova parzialmente posseduto da uno strano spirito e circondato dalle pericolose creature che hanno invaso Tokyo. Nel disperato tentativo di garantire la sicurezza di sua sorella, Akito deve allearsi con lo spirito e deve gestire potenti abilità per riuscire a farsi strada attraverso le pericolose strade di Tokyo.



Con la potenza e la velocità della console PlayStation 5®, Tokyo prende vita in modo vivido grazie alla straordinaria tecnologia di ray-tracing della console. Mentre i giocatori camminano per le sue strade, i riflessi di splendide luci al neon gocciolano su pozzanghere che diventano specchi vitrei della vitalità e della bellezza del mondo di gioco. Ghostwire: Tokyo offre anche tempi di caricamento più rapidi per mantenere i giocatori immersi e controlli tattili che consentono ai giocatori di sentire in modo tangibile le loro azioni mentre attraversano le strade e i tetti di Tokyo.



Ghostwire: Tokyo sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5 and PC nella primavera 2022.

Ieri, all’evento Playstation, Bethesda Softworks ha svelato un nuovo trailer che approfondisce la storia di DEATHLOOP, l’attesissimo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon. DEATHLOOP esce il 14 settembre 2021 in esclusiva per console su PlayStation 5 (PS5) e anche su PC.

Colt, il nostro smemorato protagonista, sta cercando di sfuggire alle grinfie del Programma AEON e dall’isola di Blackreef. Sta al giocatore svelare i misteri della difficile situazione di Colt e assicurarsi che la sua rivale, Julianna, non gli pianti qualche proiettile in corpo prima che ci riesca.

