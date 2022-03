Festa della donna, le origini, la storia

La Giornata Internazionale della Donna, impropriamente chiamata Festa della Donna, ha una storia che affonda le sue radici all’inizio del ‘900. Sono gli anni delle prime proteste femminili, derivate dalle condizioni di lavoro sempre più inaccettabili e dal desiderio di acquistare diritti ormai imprescindibili, tra i quali il diritto al voto. A distanza di oltre un secolo, sono tante le conquiste delle donne, ma come si evince dall’infografica dell’Università Niccolò Cusano sulla Festa della Donna, in Europa e nel mondo bisogna ancora fare molto. In Europa ad esempio nessun Parlamento ha superato la soglia simbolica della maggioranza femminile, mentre nel mondo qualche caso è stato registrato. Le origini della Festa della Donna sono tuttavia ricche di episodi di conquiste, utili per tenere alta l’attenzione su un tema presenta ancora numerose criticità. Partiamo dall’inizio per capire l’evoluzione di questa Giornata Internazionale che mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della parità di genere nel lavoro e nella vita pubblica.



Le origini della Festa della Donna

Le origini della Festa della Donna sono collegate a due episodi diventati leggenda. Per molti infatti l’evento che diede vita alla festa risale all’8 marzo del 1911, giorno in cui 134 operaie della Cotton a New York, che protestavano per le condizioni lavorative, furono vittime di un incendio scoppiato negli edifici della fabbrica. La veridicità dell’evento è stata più volta messa in discussione, perché confuso con un altro episodio accaduto negli stessi giorni. Altro evento invece si è verificato durante la Rivoluzione di febbraio in Russia, negli anni della I Guerra Mondiale. L’8 marzo del 1917, le operaie parteciparono alla protesta contro lo Zar, che dopo qualche giorno si dimise. Quell’episodio venne così considerato la prima vera vittoria del genere femminile, anche se in realtà ne ha determinato solo la data ufficiale, perché i fatti storici riconosciuti sono altri.

La storia ufficiale della Festa della Donna

Gli episodi di New York e della Rivoluzione russa sono una sorta di leggenda a supporto della nascita della Giornata Internazionale della Donna, che venne ufficialmente proposta nel 1909 dal Partito Socialista americano e festeggiata il 23 febbraio dello stesso anno. Nel 1910, a Copenaghen, durante la Seconda Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, l’idea fu ripresa dall’attivista Clara Zetkin e da quel momento non fu mai sospesa. Soltanto nel 1921 si raggiunse però l’accordo di una data unica a livello mondiale e venne scelta la data dell’8 marzo, con molta probabilità per ricordare la manifestazione avvenuta in Russia nel 1917.

La Festa della Donna oggi

La Giornata Internazionale della Donna in alcuni contesti è diventata una giornata in cui le donne semplicemente colgono l’occasione per divertirsi e stare insieme, allontanandosi dalle tematiche che hanno dato vita alla Festa della Donna.

Eppure i dati sull’occupazione femminile non sono incoraggianti: in Italia, su 6 milioni di imprese, solo 1,2 milioni sono gestite da donne, appena il 22%. E il tasso di occupazione è del 49%, in discesa rispetto al periodo pre-pandemia, e molto indietro alla media europea del 62%. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il 54,4% delle persone che ha chiesto aiuto perché in situazione di povertà è donn ha chiesto. Un dato preoccupante perché fa emergere quanto ancora ci sia da fare per rendere più accessibili alle donne i posti di lavoro e su quanto sia fondamentale adottare politiche attive per ridurre il gap di genere. L’occasione della Festa della Donna deve dunque essere un momento di riflessione e di acquisizione di consapevolezza sugli aspetti da migliorare per l’inserimento delle donne nella vita attiva e produttiva del paese.

Altre News per: festadelladonnaoriginistoria