Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, rivelati i dettagli del Pacchetto Collezione

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno rivelato i dettagli delPacchetto Collezione Personaggi (Season Pass) di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che contiene sette pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) con personaggi giocabili provenienti da tutta la Galassia, diversi anche al di fuori dei nove film della saga.

LEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker uscirà il 5 aprile 2022 per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e per PC e sarà il gioco LEGO Star Wars più grande e di maggior impatto visivo mai realizzato.

Al lancio, i Character PackThe Mandalorian - Stagione 1 e Solo: A Star Wars Story saranno disponibili per chi acquista ilPacchetto Collezione Personaggi oppure come acquisto separato. Il Character Pack The Mandalorian - Stagione 1 includerà il Mandaloriano e Grogu non giocabile, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 e Kuiil, mentre il Pacchetto personaggiSolo: A Star Wars Story includerà il giovane Han Solo™, il giovane Chewbecca™, il giovane Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett ed Enfys Nest.

Al lancio saranno disponibili anche ipacchetti Personaggi Classici e Trooper. Il Classic Character Pack includerà Luke Skywalker™, la Principessa Leia, Han Solo, Darth Vader™ e Lando Calrissian e sarà disponibile con l’early access presso retailer selezionati e dal 19 aprile per chi acquista il Pacchetto Collezione Personaggioppure come acquisto separato. Il Trooper Pack include il Soldato della Morte Imperiale, l'Assaltatore incendiario, il Soldato Ranger, il Soldato Costiero Imperiale e l'Assaltatore di Mimban. Il Pacchetto Trooper sarà disponibile in accesso anticipato per chi ha preordinato la versione digitale del gioco e dal 4 maggio per chi acquista ilPacchetto Collezione Personaggioppure come acquisto separato.

Dal 19 aprile si potrà acquistare il Character PackRogue One: A Star Wars Story™, che includerà Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore Krennic. Per lo Star Wars Day del 4 maggio saranno disponibili i Character PackThe Mandalorian - Stagione 2 e Star Wars: The Bad Batch™. Il Pacchetto personaggiThe Mandalorian - Stagione 2 includerà Ahsoka Tano, Boba Fett™, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon.Il Character Pack Star Wars:The Bad Batch includerà Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.

LEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker si può già prenotare digitalmente.Gli acquirenti che prenotano la versione digitale del gioco saranno i soli a poter anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi. La versione fisica dell'Edizione Deluxe includerà anche un'esclusiva minifig di LEGOStar Wars: Luke Skywalker con latte blu.

