Il web marketing racchiude in sé un insieme di strategie ampie che permettono a un brand o a un progetto online di raggiungere un determinato posizionamento sul mercato e ottenere di conseguenza anche una maggiore awareness nel mondo digitale rispetto alla propria nicchia e al target da intercettare.

Nel corso degli anni si sono andate a creare varie branche del web marketing che lavorando in sinergia sono in grado di aumentare le possibilità di successo di un’azienda e le conseguenti capacità di generare redditività con la vendita dei suoi prodotti o servizi.

Il marketing web è diventato così importante che oggigiorno sono sempre di più coloro che si affidano a esperti del settore per la creazione di strategie omnicanale che funzionino al meglio. Oggi vediamo insieme: quali sono le branche del web marketing maggiormente determinanti e necessarie in un buon progetto online.

Search Engine Optimization o SEO

Una delle strategie che viene più perseguita nell’ambito del web marketing è sicuramente quella pensata per migliorare il posizionamento del sito web o e-commerce sui motori di ricerca.

La SEO o Search Engine Optimization è una materia che racchiude in sé tutte le principali strategia on-site e off-site che aiutano il sito a posizionarsi nel migliore dei modi per determinate parole chiave utili al brand, ma soprattutto ideali per riuscire a raggiungere un maggior numero di utenti interessati che possano poi generare delle conversioni.

Non solo, un buon posizionamento online può aumentare anche la brand awareness e la fidelizzazione del cliente.

SEM marketing

Il SEM marketing è una strategia pensata per riuscire a posizionarsi in tempi brevi tra i risultati pubblicitari dei motori di ricerca come Google, o attraverso le piattaforme pubblicitarie display nei siti partner di Google Adsense.

In poche parole, il SEM marketing racchiude tutte quelle strategie di pubblicizzazione di un brand e di determinate pagine del proprio sito, o di una landing page, mediante l’advertising a pagamento.

Il SEM marketing include anche la pubblicità PPC ossia pay per click. Infatti, piattaforme come Google Ads permettono di creare annunci pubblicitari per i quali si paga non per la sola visualizzazione da parte dell’utente ma per ogni click che chi naviga fa sull’annuncio per raggiungere il sito, ottimizzando così al massimo il budget necessario all’advertising.

Social media marketing

I social media oggigiorno rivestono una forte importanza per i brand, professionisti e aziende che vogliono pubblicizzarsi online. Con il Social Media Marketing è possibile strutturare delle strategie che permettano al proprio marchio, e-commerce ecc…di diventare più popolare sui social network aumentando così le possibilità di intercettare utenti che possano entrare in un funnel di conversione fino a raggiungere le parti più strette dell’imbuto ossia la conversione e infine la fidelizzazione.

Con il Social Media Marketing si possono generare contatti in modo organico semplicemente occupandosi del proprio profilo creando contenuti ad hoc che siano in grado di coinvolgere gli utenti, in secondo piano è possibile pubblicizzarsi attraverso campagne pubblicitarie a pagamento oppure mediante il coinvolgimento di micro-influencer e influencer dei vari social network.

Content Marketing

Tra le varie branche del web marketing non può mancare quello legato alla creazione di specifici contenuti. I contenuti: testuali, visivi, fotografici ecc…sono tutti importanti per riuscire a creare un legame con l’utente e generare delle conversioni.

Tra le principali tecniche di content marketing ci sono:

Copywriting

Storytelling

Video marketing

Visual marketing

Tutte queste strategie previste dal content marketing se sono in grado di operare in totale sinergia possono migliorare innanzi tutto i contenuti del proprio sito, dei canali social e delle pubblicità. Non solo, offrono anche la possibilità di aumentare la propria autorità nel settore e coinvolgere più facilmente gli utenti interessati fidelizzandoli al meglio.

Altre News per: qualisonobranchemarketing