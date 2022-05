E-commerce, lo shopping comodo da casa: quali sono i veri vantaggi?

I report di questi ultimi due anni mettono in evidenza la grande espansione del settore e-commerce. Se prima del 2020 era una pratica adottata solo dai Paesi esteri, oggi anche in Italia i consumatori trovano conveniente e facile comprare direttamente dagli e-commerce.

Tutto si svolge dal proprio smartphone, l’acquisto è veloce così come l’attesa del pacco che arriva direttamente a casa. In molti si chiedono quali siano i veri vantaggi degli acquisti online e se ci siano anche degli svantaggi da considerare: scopriamolo insieme.

Quali sono i vantaggi di acquistare da un e-commerce?

Oggi acquistare online è diventata una consuetudine per moltissimi consumatori, anche per chi non è molto in linea con le meraviglie della tecnologia. Gli e-commerce sono sicuri, affidabili e consentono una navigazione intuitiva che porta l’utente alla scelta e al pagamento finale senza intoppi.

Le resistenze derivanti dalla scarsa fiducia verso le transazioni online sono svanite e gli e-commerce sono triplicati. Anche i negozi fisici storici hanno uno shop online, così da poter rispondere alle esigenze di ogni utente nel mondo.

Tra i veri vantaggi di acquistare tramite e-commerce evidenziamo:





Negozio sempre aperto

I consumatori decidono di acquistare online perché possono trovare il negozio sempre aperto, di giorno e di notte. È un vantaggio quando non si ha tempo di fare shopping, di girare più negozi fisici alla ricerca di un solo prodotto o quando fa freddo e la copertina diventa la migliore amica.

Prezzi convenienti e trattamenti esclusivi

Acquistare online è una esperienza positiva, soprattutto perché si ha il privilegio di ottenere trattamenti esclusivi e personalizzati soprattutto in termini di prezzo. Non solo, gli e-commerce si possono permettere di proporre dei prezzi competitivi e gli acquisti diventano sempre convenienti per gli utenti.

Si risparmia tempo

Recarsi fisicamente in un punto vendita è divertente, ma a volte non c’è il tempo materiale per farlo. Tra il traffico e il parcheggio, gli orari di apertura e chiusura oltre che la mancanza del prodotto desiderato fanno passare la voglia di fare shopping. Online questo non accade, perché si può “entrare” nel negozio quando si desidera e trovare il prodotto senza dover girare tutta la città a piedi.

Vasta e varia offerta di prodotti

A tutto questo si aggiunge il fatto di poter trovare ogni tipo di prodotto online, anche quello di nicchia o non reperibile in Italia. La rete oggi è ricca di negozi virtuali, e-commerce internazionali con un magazzino fornito e sempre pronto a soddisfare ogni tipo di richiesta.

Si può pagare in modi diversi e sicuri

Si può decidere di pagare come si desidera, sempre nel pieno rispetto della privacy e sicurezza. Dal contrassegno al bonifico, passando per la carta prepagata sino all’usufruire del coupon sconto per Satispay per risparmiare ancora di più sulle modalità di pagamento dei prodotti. Insomma, nessuno dovrà rinunciare al proprio shopping e alla sicurezza di una transazione seppur online.

Per gli acquisti tramite e-commerce, come si è visto, ci sono tantissimi vantaggi. Il consiglio è di avvalersi di soli negozi certificati, conosciuti e sicuri per ottenere benefici e una esperienza positiva da ripetere.

