Red Dead Online: stagione della Caccia alla taglia!

Ricompense per Caccia alla taglia e guadagni tripli nella serie in evidenza della settimana per tutto il mese, oltre a un abito gratuito ispirato dalla comunità e altro





La frontiera trabocca di criminali: ti serviranno coraggio, determinazione e un arsenale ben rifornito per riuscire a catturarli. Preparati a catturare i fuggitivi e consegnali vivi o morti in qualità di Cacciatore di taglie per ottenere ricompense e bonus per tutto il mese.

I nuovi giocatori possono andare a Rhodes e iniziare la propria carriera da vigilante con 5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie. Dopo aver ottenuto tale documentazione, tutti i cacciatori riceveranno RDO$ e PE doppi sulle taglie presenti sulle bacheche delle taglie e sui giocatori ricercati. Inoltre, le taglie leggendarie e i ricercati famigerati frutteranno RDO$ e PE tripli per tutto il mese.

I Cacciatori di taglie che giocheranno a Red Dead Online tra il 1° marzo e il 4 aprile riceveranno 150 cartucce per revolver e una ricompensa per un cambio di livello di Onore gratuito, mentre i possessori della Licenza da Cacciatore di taglie II riceveranno un saldo della propria taglia gratuito. Ognuna di queste ricompense sarà accessibile dalla sezione Vantaggi entro 72 ore.





Dall’1 al 7 marzo: consegna 2 giocatori ricercati per ricevere uno sconto del 30% su un Carro da Cacciatore di taglie.

Dall’8 al 14 marzo: consegna 5 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per ottenere una mappa del tesoro che conduce a beni nascosti a Hill Haven ovest. Consegna 10 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per ricevere una mappa del tesoro con informazioni su un baule che si cela nei pressi di O’Creagh’s Run.

Dal 15 al 21 marzo: consegna 5 taglie leggendarie per ottenere i Pantaloni con legacci in una tinta selezionata.

Dal 22 al 28 marzo: consegna 5 ricercati famigerati per ricevere un Gilet Hopeman in una tinta selezionata.

Dal 29 marzo al 4 aprile: consegna 15 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per ricevere 3 Lingotti d'Oro.

È ora di passare all’élite dei Cacciatori di taglie: completa per 3 giorni consecutivile sfide del Ruolo di Cacciatore di taglie per ricevere una ricompensa per uno sconto di 5 Lingotti d’Oro sulla Licenza da Cacciatore di taglie II. Coloro che completeranno le sfide per 3 giorni consecutivi, ma possiedono già la Licenza da Cacciatore di taglie II, riceveranno un’offerta per il 30% di sconto su un articolo per i possessori di Licenza da cacciatore di taglie II.

Consegna un giocatore ricercato nell’arco del mese e ricevi un’offerta per una bandoliera singola a metà prezzo.

Tutti i giocatori di Red Dead Online che effettueranno l’accesso questo mese riceveranno 5 Rivitalizzanti speciali per cavalli per mantenere in salute il loro compagno di avventure.





CREA GRATIS UN ELEGANTE ABITO DA CACCIATORE DI TAGLIE

I Cacciatori di taglie sono noti per il terrore che riescono a instillare nel cuore degli uomini e delle donne, ma alcuni sono famosi anche per il loro impeccabile stile. Chi riesce a sfuggire alle grinfie di queste figure leggendarie canta delle loro gesta di fronte al fuoco.

Questo mese, i giocatori possono riscattare gratuitamente gli articoli necessari a realizzare un elegante abito per Cacciatori di taglie grazie al redditor whiskotto, che ha pubblicatoquesto fantastico completo sul subreddit r/RedDeadFashion. Ottieni il Cappello Bellerose, il Soprabito a tubo, la Camicia comune (da uomo), la Camicetta occidentale (da donna), il Gilet Richfield, i Pantaloni da città con risvolto, i Mini chaps militari e gli Stivali da cavalleria, assieme ad alcune colorazioni della Cravatta e dei Guanti in pelle.

In più, il Gilet Cardozo e gli Stivali Calhoun sono tornati nelle pagine del catalogo e sugli scaffali dei sarti per un tempo limitato. Accaparrateli finché puoi.





RDO$ E PE DEL RUOLO DOPPI NEGLI EVENTI FREE ROAM PER CACCIATORI DI TAGLIE

Mentre la frontiera è travolta da un’ondata di crimine, è il momento di essere determinati e coraggiosi e di affrontare i fuorilegge. Questo mese, completa gli eventi Free Roam per Cacciatori di taglie come Caccia in branco e Caccia grossa per ottenere RDO$ e PE da Cacciatore di taglie doppi. Completando un evento Free Roam per Cacciatori di taglie ogni settimana di questo mese riceverai 5 Titoli di Capitale. Consegna una taglia ogni settimana tra l’1 e il 28 marzo per ricevere 2 Lingotti d’Oro.





CALENDARIO DELLA SERIE IN EVIDENZA

Tieni d'occhio la serie in evidenza a rotazione della settimana: frutta RDO$ e PE tripli. Vincendo una singola partita in una serie in evidenza qualsiasi avrai un’offerta per il 50% di sconto su una selezione di gilet dai sarti di tutti i cinque Stati e nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

Dall’1 al 7 marzo: Corsa alle armi (estrema)

Questa settimana, consegna 2 giocatori ricercati per ricevere uno sconto del 30% su un Carro da Cacciatore di taglie.

Dall’8 al 14 marzo: serie di Conquiste (estrema)

Consegna 5 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per avere una mappa del tesoro che conduce a beni nascosti a Hill Haven ovest.

Consegna 10 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per ricevere una mappa del tesoro con informazioni su un baule nascosto a O’Creagh’s Run.

Dal 15 al 21 marzo: serie letale (estrema)

Consegna 5 taglie leggendarie per avere un paio di Pantaloni con legacci in una tinta selezionata.

Dal 22 al 28 marzo: serie di Sparatorie a squadre (estrema)

Consegna 5 ricercati famigerati per ricevere un Gilet Hopeman in una tinta selezionata.

Dal 29 marzo al 4 aprile: serie di Rese dei conti (estrema)

Consegna 15 taglie o taglie leggendarie o ricercati famigerati per ricevere in premio 3 Lingotti d'Oro.

SCONTI

Vuoi cacciare i criminali? Chi vuole lanciarsi nella caccia alle taglie potrà approfittare di 5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie. Dopo aver consegnato le taglie, leccati le ferite concedendoti un whisky o una birra gratis in tutti i saloon.

Nel frattempo, le stalle dei cinque Stati offrono il 40% di sconto sui cavalli Andalusi e Bretoni.

Chi è già Cacciatore di taglie potrà approfittare del 30% di sconto su tutti gli abiti per Cacciatori di taglie (tra cui Il Wakeeney, Il Bullard, Il Garwood, Il Carthage e Il Thorogood). Questo mese abbiamo sconti anche su una serie di armi, scorte, capi d’abbigliamento e di articoli di equipaggiamento, tra cui:

