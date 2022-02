EA SPONSORIZZA JON ARMSTRONG PER IL TITOLO JUNIOR WRC 2022

Electronic Arts entra oggi nell'apice degli sport motoristici da rally, sponsorizzando la corsa di Jon Armstrong, sviluppatore di Codemasters, per il titolo Junior WRC del 2022. La nuova squadra, composta dal duo nordirlandese Jon Armstrong e dal co-pilota Brian Hoy, farà il suo debutto questo fine settimana in Svezia, prima dei weekend di gara in Croazia*, Portogallo, Estonia e Grecia. I fan possono seguire l'azione e ottenere esclusivi contenuti dietro le quinte, compresa la rivelazione dell'auto, attraverso il canale Twitter di Rally.





Il Junior WRC continua ad essere uno dei campionati premium del calendario, esclusivo per i piloti sotto i 30 anni. Essendo stato sconfitto nel suo primo titolo JWRC la scorsa stagione, Jon spera di fare meglio mentre i piloti gareggiano su auto Ford Fiesta Rally3 identiche, tutte fornite da M-Sport Poland. Ambientato in cinque località europee, il JWRC mantiene l'impostazione del weekend di gara WRC con i piloti che affrontano le stesse tappe e percorsi.

Jon Armstrong, 27 anni, è diventato professionista nel 2015. È arrivato secondo nel JWRC della scorsa stagione, perdendo contro il finlandese Sami Pajari nel weekend finale. Oltre a lavorare a tempo pieno presso Codemasters come game designer e consulente di rally, Jon è noto nella scena esports, per la vittoria nel 2018 dell’Esports WRC Championship. Il co-pilota, Brian Hoy, ha una grande esperienza, avendo gareggiato in precedenza nel JWRC e nel campionato europeo.

"Quest'anno, speriamo tutti che Jon possa migliorare l'incredibile performance della scorsa stagione e conquistare il titolo", ha detto Ross Gowing, Senior Creative Director di Codemasters. "L'esperienza che ha acquisito lo terrà in una buona posizione per la stagione a venire, e tutti a Codemasters e EA SPORTS lo supportano pienamente".

"Sono stato così vicino alla vittoria la scorsa stagione, e sono fiducioso di poter fare meglio", ha detto Jon Armstrong. "Sono eternamente grato a EA SPORTS per avermi dato il loro pieno supporto, e non vedo l'ora di arrivare in Svezia e che inizi la stagione 2022 del Junior WRC."

