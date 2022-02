Campionato WRC eSports stagione 2022 inizia il 4 febbraio

NACON e KT Racing in collaborazione con WRC Promoter annunciano l’inizio del campionato eSports WRC 2022. La sesta stagione, del 2022, si svolgerà su WRC 10, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. WRC 10, disponbile su diverse piattaforme (PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 e PlayStation®4) è il miglior gioco di rally dell’anno.

Calendario 2022 eSports WRC

Un calendario diviso in 13 tappe, con lo stesso format del 2021, toccherà cinque nazioni inedite: Spagna, Belgio, Croazia, Estonia e Grecia. I motori si scalderanno per partire da Monte Carlo dal 4 al 7 febbraio e la corsa terminerà con l’ultimo giro in Grecia dal 12 al 15 agosto.

Durante questo lungo percorso i primi otto piloti guadagneranno automaticamente un posto alle finali mondiali, di cui ancora non è stata stabilita la data e la sede ufficiale, mentre, per la qualificazione decisiva, saranno presi in considerazione i primi 10 risultati di ogni giocatore.



Prestigiose squadre in gara

Durante lo scorso anno più di 15.000 giocatori si sono sfidati in 13 round, con una finale in live da Atene durante l'EKO Acropolis Rally Greece. Una competizione di alto livello quella che si preannuncia per questo 2022, il WRC eSports Championship darà ai più grandi team di corse l’opportunita di gareggiare tra loro. Squadre come Race Clutch, Virtual Best Racing e Team Williams sono già registrate per la stagione e sono pronte a battersi per conquistare il podio.

Il tre volte vincitore del WRC e campione del 2021 Lohan 'Nexl' Blanc parteciperà alla gara 2022 insieme ai suoi compagni di Race Clutch, rimettendo in gioco il suo titolo.

"I campionati 2020 e 2021 sono finiti con un testa a testa contro Sami-Joe Abi Nakhle, e non vedo l'ora di sfidare i migliori giocatori di sim racing su WRC 10, come già accaduto durante l’ultima finale in Grecia. Mi sono allenato con questa nuova versione del gioco e la sensazione di guida su alcune delle prove speciali è incredibile, a volte quasi difficile” dice Nexl “Un percorso sicuramente molto impegnativo, con condizioni climtiche che influenzeranno le piste, sono curioso di vedere come andrà la gara”

"Siamo molto orgogliosi di organizzare per il 6° anno consecutivo il campionato WRC eSports, con WRC 10" dice Alain Jarniou, Game Director di KT Racing. "I nostri team sono impegnati a offrire un'immersione totale ai giocatori, lavorando molto sulla fisica ultra-realistica in WRC 10 al fine di offrire nuove sensazioni di guida il più vicine possibile alla realtà, elemento essenziale in una competizione di sim racing."

WRC 10 è ora su PlayStation 4, PlayStatio 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e su Nintendo Switch in una data successiva.

