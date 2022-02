Elden Ring - nuovo trailer approfondisce le meccaniche di gioco

Solo quattro giorni rimangono, Senzaluce. Solo quattro!

È disponibile un nuovo “Overview trailer” che offre uno sguardo sull’universo diElden Ring: incontra nuovi personaggi, apprezza i vasti paesaggi dell’Interregno, scopri alcune nuove meccaniche del gioco e utili oggetti che ti aiuteranno nell’avventura.

Un’avventura che è, ormai, dietro l’angolo.

ELDEN RING è ancora prenotabile e sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Il gioco offre un aggiornamento gratuito a PS5 per i giocatori che hanno acquistato la versione PS4 e supporta Smart Delivery per Xbox, consentendo di giocarlo sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S con un singolo acquisto.





