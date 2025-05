NUOVO TRAILER DI ELDEN RING NIGHTREIGN

ELDEN RING Nightreign, il gioco multiplayer cooperativo action survival standalone di FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Inc., ha svelato un nuovo trailer che mostra una panoramica dei sistemi a disposizione dei giocatori per superare le varie sfide del gioco e del suo mondo duro e spietato. Il network test è stato solamente un primo assaggio della superficie variabile del gioco, con il mondo di Plagaride che può cambiare completamente a ogni run.

Scopri che cosa attende i giocatori al lancio di ELDEN RING Nightreign guardando il Gameplay Overview trailer italiano:

https://youtu.be/9VTpgt4KkXY

In ELDEN RING Nightreign, i giocatori devono prendere decisioni in una frazione di secondo su come combattere ed esplorare una mappa - che può cambiare con diversi biomi, armi e nemici - per diventare più forti, superare il cerchio di fuoco incombente ed essere in grado di affrontare boss terrificanti alla fine di ogni giornata. Questa dinamica culmina il terzo giorno, in cui, se i giocatori sono riusciti a sopravvivere alla notte, devono affrontare uno dei Signori della Notte, nuovi boss per questa versione. I Crepuscolari devono imparare a cooperare per affrontare queste sfide, combinando le loro abilità uniche per un'esperienza senza precedenti nell'universo di ELDEN RING. Non tutto è perduto per chi cade nella sconfitta. Le partite non andate a buon fine garantiranno ai giocatori reliquie per personalizzare e potenziare i personaggi in base al proprio stile di gioco.

ELDEN RING Nightreign sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam dal 30 maggio 2025.

