Bezior X500 Pro : La Bici Elettrica super portatile

Perchè scegliere una bici elettrica

La Bicicletta elettrica Bezior X500 Pro

Il clima italiano mite e piacevole fa della bicicletta il mezzo di trasporto ideale per più della metà dell'anno tuttavia, nella maggior parte delle città italiane ci sono tantissime strade in salita che scoraggiano tantissimi potenziali acquirenti di biciclette.Per soddisfare le esigenze di mobilità di tutti ovviando a questo "faticoso" problema molte aziende offrono soluzioni elettriche, a prezzi che ormai sono molto più accessibili attirando sempre più appassionati intenzionati a lasciare l'auto in garage.









Le soluzioni oggi sono numerose, ma esistono modelli che si adattano ad ogni tipo di esigenza, come percorsi urbani, viaggi più lunghi e/o fuori strada, tra questi la Bezior X500 Pro che vi presentiamo oggi.



L’acquisto di una bici elettrica, per evitare delusioni, va effettuato tenendo conto di tutte le caratteristiche che ne determineranno le prestazioni e di conseguenza il tuo livello di soddisfazione al momento dell’utilizzo.Le principali caratteristiche da prendere in considerazione sono peso, velocità, telaio, freni, sospensioni e accessori. Tutte queste informazioni ti permetteranno di scegliere la bici che soddisfa davvero le tue aspettative.

Il modello che sceglierai dovrà corrispondere infatti all'uso che prevedi di fare della tua due ruote una volta acquistata. Hai bisogno di un modello urbano o per l'escursionismo? E perché non una bici mista come la Bezior X500 Pro che in più è anche pieghevole?



Caratteristiche bici elettrica BEZIOR X500 Pro

In breve la bicicletta elettrica BEZIOR X500 Pro, il cui peso è di 23 kg, è dotata di un motore che ha una potenza di 500 W, che le consente di raggiungere una velocità fino a 30 km/h. Inoltre è in grado di affrontare pendenze di 30°. Avrai sempre accesso alle tre modalità di guida, con o senza assistenza e 100% elettrica. La bici è dotata di cambio Shimano 7 rapporti e ha ruote da 26", perfette per percorrere sentieri.Nonostante sia una bici pieghevole, la particolarità della Bezior X500 Pro sono le sue dimensioni: non è una mini-bici, ma una mountain bike completa con telaio in alluminio.





Una volta piegata, le sue dimensioni si riducono a 100 x 95 x 45 cm, il che la rende facile da trasportare. Al contrario, quando è in uso, le sue dimensioni sono 80-95 x 185 x 105 cm, che è l'equivalente di una normale bici.Allo stesso modo, le ruote sono ovviamente quelle di una tipica mountain bike, con una dimensione di 26”, adatte a qualsiasi tipo di percorso, anche ai sentieri più accidentati.





In totale, la bici elettrica pesa circa 23 chili e permette di portare un peso fino a 200 kg, che è molto di più dello standard delle piccole bici elettriche.La Bezior X500 Pro si presenta come una mountain bike che di fatto è una ibrida. In altre parole, può essere alimentata dal buon vecchio pedale, ma ha anche una batteria elettrica che aiuta sui terreni più difficili.La batteria è da 10,4 Ah e 48 V e impiega circa 5 ore per una ricarica completa. Il motore ha una potenza di 500W grazie al cui aiuto si può raggiungere una velocità massima di 30 km/h e, nell'uso combinato, sarà possibile percorrere circa 100 km con batteria carica.Per la guida, il ciclista avrà a sua disposizione la modalità 100% elettrica, la modalità ibrida e una terza che funzionerà solo con i pedali assistite dal cambio Shimano a 7 cambi.

La bici è dotata di un pannello frontale LCD sul quale è possibile scegliere queste modalità e avere accesso a varie informazioni come, ad esempio, il livello della batteria e i chilometri percorsi.

Bezior X500 Pro: dove acquistarla, prezzo e promozione!

Normalmente la Bezior X500 Pro ha un prezzo base di 1099 euro, ma con l'attuale campagna promozionale potrai acquistarla a soli 889€. Beneficerai anche della spedizione gratuita e una consegna estremamente rapida.

Questa mountain bike elettrica Bezior X500 Pro è disponibile anche in verde kaki.

Di seguito una tabella riassuntiva con tutte le specifiche della bicicletta Bezior X500 Pro:

