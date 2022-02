GTA Online: i Viaggi sballati con Franklin e Lamar disponibili

È passato molto tempo dall'ultima volta che Franklin Clinton e i suoi celeberrimi complici hanno centrato i bersagli più grossi di Southern San Andreas. Da allora Franklin ha messo radici a Los Santos, si è sposato, ha una famiglia ed è diventato un vero professionista. In tutto questo tempo, Lamar si è limitato a strafarsi: ora, però, è arrivato il suo momento. È pronto a lanciarsi in un’attività completamente legale, sempre che ci riesca.

Doveva essere semplice: un paio di negozi nei quartieri più turistici, grinder di marca, setaccini di lusso, prodotti edibili assolutamente efficaci... Lamar, però, ha avuto una lunga serie di problemi. La legalizzazione dell’erba non ha interrotto il suo spaccio: gli onesti e incorruttibili uomini d’affari, come il nostro amico Lamar, devono affrontare la concorrenza. Per non parlare delle celebrità a caccia di investimenti e degli affaristi senza scrupoli che, attirati dall’ultimo trend in crescita, ci si sono lanciati come degli avvoltoi.

Secondo Lamar, Franklin gli deve ancora un paio di favori. E Franklin è pronto ad aiutarlo: basta che Tanisha non scopra che ha ricominciato a fumare!

Per godersi i Viaggi sballati, missioni cooperative per due giocatori che permettono di vestire i panni di Franklin e Lamar, prima era necessario completare il Contratto VIP di Dr. Dre in The Contract, recuperando tutte le sue canzoni. Ora sono accessibili direttamente dal menu Attività e frutterà GTA$ e RP doppi fino al 16 febbraio.

E dai un’occhiata al video qui sopra, “Let’s Get It” di Nez e ScHoolboy Q, che può essere ascoltata su Radio Los Santos e sarà presto disponibile sui servizi di download e streaming, grazie a CircoLoco Records.

Imprenditori in erba

Per avviare la sua attività, Lamar ha bisogno di un magazzino e di un camion strapieno di mercanzia di prima qualità. Crede che sarà un gioco da ragazzi... Quando i Vagos si faranno vivi e chiederanno di avere la loro parte del bottino, Franklin e Lamar dovranno fare in modo che il crimine, almeno per una volta, non paghi sul serio.





Accendila

Lamar vuole vendicarsi dei Vagos e ha intenzione di bruciare delle serre illegali della banda a Sandy Shores. Franklin e Lamar vogliono ridurre in cenere la loro erba, ma dovranno stare attenti a non strafumarsi per errore durante la loro impresa.





Roba per veri gangsta

Il primo cliente di Lamar è Jimmy Boston, attore e devoto a Epsilon. Il suo business plan non è esattamente quello di cui Lamar avrebbe bisogno per far decollare la sua attività: le celebrità riescono a rovinare tutto, persino l’erba.





Dopo esserti goduto i tuoi piccoli viaggi ed esserti ripreso, fermati per un po’ nello studio. Non si sa mai, potresti assistere a una sessione di registrazione, incontrare qualche artista che è venuto a visitare Dr. Dre o ascoltare Lamar e Franklin mentre parlano dei loro tempi d’oro.

