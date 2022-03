GTA Online: ottieni GTA$ doppi nei Viaggi sballati

Inoltre, ricompense doppie in Velocità esplosiva (Remix), bonus per velivoli e altro

Il 15 marzo GTAV e GTA Online sbarcheranno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Oltre a nuove modalità grafiche e altri miglioramenti tecnici, non perderti l’arrivo di una serie di nuovi veicoli e altro ancora in GTA Online. Continua a leggere per scoprire i bonus e gli eventi previsti in GTA Online per tutte le piattaforme fino al 23 marzo.

Aiuta Lamar a lanciare la sua attività di commercio di marijuana legale neiper guadagnare. Per avviare queste esperienze extracorporee, visita la sala fumatori dei Record A Studios o selezionale dal menu Attività.





Questa settimana, completa un Viaggio sballato per ricevere un bonus da 100.000 GTA$ (consegnato entro 72 ore dal completamento) e il





Guida un veicolo pronto a esplodere se corre al di sotto di una certa velocità, evita che gli avversari ti tamponino mentre i tuoi compagni di squadra cercano di aiutarti, e raggiungi il checkpoint per vincere in, che forniràper questa settimana.

Vincendo un round di Velocità esplosiva (Remix) sbloccherai anche il prezzo speciale per la Declasse Scramjet da Warstock Cache & Carry.





Annuncio per tutti i piloti: partecipando alleavrai ricompense triple per tutta la settimana, mentre rinfrescandoti la memoria con le attività diavrai

Dopo aver riempito il tuo hangar di carichi preziosissimi, vendi tutto nelleper ottenerefino al 23 marzo.

Semina gli sbirri e supera i rivali negli: vinci per cinque giorni consecutivi per ottenere la Pfister Comet S2 Cabrio, un’auto leggerissima e veloce in grado di nobilitare il garage di qualsiasi collezionista.

Passa dall'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare la Bravado Buffalo STX (25% di sconto), la Declasse Tulip (30% di sconto) e la Benefactor Schlagen GT prima di acquistarle. Guidale, scopri come se la cavano in una prova a tempo o soddisfa la tua voglia di competizione con una Corsa ai checkpoint, tutto gratuitamente.

Questa settimana, fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, accessori, snack e altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Übermacht Zion Classic, un’auto tedesca amata per la sua splendida silhouette.

Questa settimana, approfitta di sconti su due veicoli nell’area di prova e del 30% di sconto sulla Grotti Cheetah Classic.

I Record A Studios offrono uno sconto del 30% su tutti gli articoli e l'abbigliamento venduti nel negozio di regali dello studio. Puoi accedere ai Record A Studios dopo aver completato il Contratto VIP di Dr. Dre per accedere a questa collezione esclusiva.

Hai bisogno di un posto in cui conservare i tuoi nuovi velivoli, o di un nascondiglio sicuro per la tua merce di contrabbando? Gli hangar e le loro migliorie sono scontate del 40% fino al 23 marzo. Ci sono sconti anche su altri velivoli come Mammoth Tula, Hydra, Sea Sparrow, e altri.







