TAITO MILESTONES in arrivo per Nintendo Switch

- Speciale compilation retrò ora disponibile per il preordine nell'UE -









ININ Games è lieta di annunciare che l'edizione fisica di TAITO MILESTONES per Nintendo Switch è ora disponibile per il preordine anche presso rivenditori in Europa





Dai creatori di diverse icone di videogiochi ora arriva una collezione che abbraccia una varietà di generi e riflette una parte molto importante della storia dell'azienda. Dieci classici rivoluzionari che hanno spianato la strada al successo di TAITO e rappresentano l'eredità del leggendario sviluppatore di videogiochi. I bambini degli anni '80 possono prepararsi per un vero flashback retrò con i seguenti titoli:





1981 QIX

1983 Chack'n Pop

1981 SPACE SEEKER

1983 ELEVATOR ACTION

1982 ALPINE SKI

1985 ?The FairyLand Story

1982 FRONT LINE

1986 HALLEY’S COMET

1982 WILD WESTERN

1987 THE NINJAWARRIORS



