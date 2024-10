Ultimate Collection TAITO Milestones 3

Per gli appassionati di videogiochi retrò si prospetta un'esperienza senza precedenti: TAITO Milestones 3, la nuovissima raccolta di classici arcade, è pronta a sbarcare su Nintendo Switch il 10 dicembre 2024. Questa imperdibile collezione, frutto della collaborazione tra ININ e TAITO, riporta in vita dieci titoli leggendari degli anni '80 e '90, offrendo un tuffo nel passato per i nostalgici e un'introduzione ai capolavori del gaming per i nuovi arrivati.

Sia che tu preferisca l'esperienza digitale o la soddisfazione di un prodotto fisico, TAITO Milestones 3 ha ciò che fa per te. I preordini sono già aperti, e fino al giorno del lancio potrai approfittare di uno sconto del 10% acquistando la versione digitale sul Nintendo eShop. Non perdere questa occasione unica di assicurarti una delle raccolte più complete e amate degli ultimi anni.

Cosa ti aspetta all'interno di TAITO Milestones 3? Un'ampia selezione di titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi, tra cui l'iconico Bubble Bobble, dove potrai far scoppiare bolle a più non posso insieme a un amico, e la leggendaria serie di Rastan, che ti porterà in un'avventura epica attraverso mondi fantastici. Ma le sorprese non finiscono qui: Dead Connection, uno sparatutto mai pubblicato prima su console domestiche, farà il suo debutto proprio all'interno di questa raccolta, offrendo un'esperienza di gioco del tutto nuova.

Grazie alla partnership con HAMSTER Corporation, ogni titolo è stato meticolosamente rimasterizzato per garantire un'esperienza di gioco fluida e fedele all'originale. I fan più esigenti potranno così rivivere le emozioni di un'epoca d'oro dei videogiochi, mentre i nuovi giocatori potranno scoprire perché questi titoli sono diventati dei veri e propri cult.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di immergerti nel mondo magico di TAITO. Con TAITO Milestones 3, il divertimento è assicurato per ore e ore. Preparati a rivivere la magia dei classici arcade e a creare nuovi ricordi indimenticabili.

Ecco l'elenco completo dei titoli inclusi nella raccolta: