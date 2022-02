CARLOS SAINZ E THIBAUT COURTOIS SI SFIDANO A F1 2021 E FIFA 22

Codemasters ha rilasciato oggi la parte finale della serie di talenti di F1 2021 con Carlos Sainz della Ferrari. Da sempre fan del Real Madrid C.F., Carlos ha visitato il campo di allenamento del club per competere in F1 2021 e FIFA 22, contro il portiere del Belgio e del Real, Thibaut Courtois. Con Courtois che ha dimostrato il suo coraggio nei recenti eventi di gioco competitivo di F1 2021 e che è stato un punto di riferimento per il team Ferrari in FIFA 22, le sfide sono state competitive come previsto.

Negli ultimi due anni, Courtois ha dimostrato di avere un talento naturale al volante di un mezzo da corsa. È diventato un habitué della F1 Virtual Grand Prix Series, lanciata nel marzo 2020 per sostituire le gare rinviate durante la stagione di Formula 1. Sempre competitivo, Thibaut ha dato del filo da torcere al resto dei talenti non di F1, finendo costantemente davanti ai suoi compagni di calcio.

L'amore di Carlos Sainz per il Real Madrid è ben documentato. Nel marzo 2021, Carlos è diventato un membro onorario del club, il più alto riconoscimento assegnato dal club. Durante la stagione di Formula 1 passa molto del suo tempo libero giocando a FIFA contro gli altri piloti. In precedenza si è scontrato con Marco Asensio del Real, con conseguente sconfitta per 3-0.

"EA SPORTS ci permette di creare sfide di gioco da sogno in tutto il nostro prestigioso portafoglio", ha detto Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. "Come nella vita reale, entrambi gli atleti hanno avuto la stessa intensità e desiderio di ottenere la vittoria".

F1 2021 vanta diverse nuove caratteristiche, tra cui l'emozionante nuova modalità storia, 'Braking Point', una modalità Carriera ampliata che consente a due giocatori di unirsi e gareggiare, e Real-Season Start con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento, adottando la classifica piloti in tempo reale.

