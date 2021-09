F1 2021 Free Content Updates Trailer

Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di F1 2021 ricco di informazioni su tutti i prossimi contenuti gratuiti e aggiornamenti. La novitàpiu importante è rappresentata dall’aggiunta di Portimao, sede del Gran Premio del Portogallo, disponibile da oggi per tutti i giocatori di F1 2021. Sono inoltre disponibili performance aggiornate dei veicoli, che riflettono più strettamente la stagione del 2021 e la safety car Aston Martin a complemento dell’attuale Mercedes AMG GT R.

Portimao è il primo dei tre circuiti aggiunti al calendario F1 per il campionato mondiale FIA Formula Uno del 2021. L’aggiornamento gratuito permette ai giocatori di riscrivere la storia che segue la vittoria di Lewis Hamilton in maggio. Imola, sede della prima vittoria della stagione di Max Verstappen, sarà disponibile in ottobre, seguita da Gedda in novembre in vista del suo debutto come penultima gara di stagione. F1 2021 includerà anche diversi aggiornamenti per tutto il resto della stagione F1 e F2. Le tempistiche sono le seguenti:





Dal 13 settembre 2021

Performance delle auto aggiornate



Portimao



Nuova safety car Aston Martin



Prova gratuita su Xbox & PlayStation

Ottobre 2021

Imola



Aggiornamento F1 Sports

Novembre 2021

Gedda Street Circuit



Stagione F2 2021

“Siamo elettrizzati all’idea di rilasciare finalmente il nostro primo circuito gratuito, e di condividere con i giocatori le novità in arrivo nei prossimi mesi”, ha detto Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. “I nostri giocatori ci hanno fatto sapere quanto a loro volta siano emozionati di poter provare i nuovi circuiti stagionali 2021 che culmineranno con il rilascio di Gedda a poche settimane prima del suo debutto in F1 a dicembre”.

I giocatori di Xbox e PlayStation potranno anche provare gratuitamente F1 2021, disponibile per il download attraverso i rispettivi digital store permettendo ai giocatori di provare la modalità Braking Point insieme col Gran Premio di Monza e il weekend di apertura per My Team.

F1 2021, il gioco ufficiale del CAMPIONATO MONDIALE FIA DI FORMULA UNO, vanta molte nuove funzionalità, compresa la nuova elettrizzante modalità storia, ‘Braking Point’, una modalità Carriera espansa che permette a due giocatori di riunirsi e gareggiare e il Real-Season Start, il vero inizio di stagione con l’opzione di entrare nel campionato in qualsiasi momento, adottando le classifiche in tempo reale di piloti e costruttori.