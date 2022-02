SESSION PRESENTA UN NUOVO TRAILER COMMUNITY-MADE

NACON e Crea-ture Studios sono lieti di presentare un nuovo trailer di Session, che raggruppa le migliori clip prodotte dalla community grazie lo strumento in-game. Session, dove creatività e libertà di espressione rappresentano il fil rouge del videogame di puro e grezzo skateboarding, è attualmente disponibile in Early Access su Steam e attraverso il programma Xbox Game Preview.

In seguito a una competizione durata un mese e aperta a tutta la community, NACON e Crea-ture Studio hanno selezionato i sette video più impressionanti, in cui ogni partecipante ha eseguito e registrato perfetti trick con lo skateboard.

L’area di gioco in Session è incredibilmente vasta e realistica, gli skater riescono a divertirsi e il loro tormentone “Se non è su un nastro, allora non esiste” è illustrato perfettamente. Il gioco invita i player a immergersi nell'autentico stile di vita dello skateboarding degli anni '90, quando ogni tratto di marciapiede e ogni scalinata era un'ottima location per le acrobazie preferite.

Un gioco ultra-realistico dove le sensazioni dello skateboarding e lo studio integrato di questo gameplay innovativo permettono il “True Stance Stick", dove ogni piede è gestito in modo indipendente utilizzando i due stick. Gli utenti, come nella realtà, avranno una curva di apprendimento e dovranno esercitarsi a controllare la loro tavola per eseguire i diversi trick disponibili nel game.

Lo strumento in-game, unico nel suo genere, permette di filmare le acrobazie, aggiungere filtri, come l’effetto fisheye e modificarli direttamente nel gioco.

Ecco le caratteristiche principali di questo videogame:

- Tutte le sensazioni autentiche dello skateboard: realismo, immersione e difficoltà proprio come quando si impara a pattinare per la prima volta... abbastanza per deliziare i fan dello skateboard.

- Gameplay innovativo: grazie ai controlli a doppio stick, ogni stick rappresenta un piede. Imparare quindi a gestire ogni movimento trasferendo il peso proprio come nella vita reale.

- Contenuti ufficiali che continueranno ad essere ampliati: attualmente, sono disponibili 4 pro-skater, e il gioco integra marchi iconici di abbigliamento e skateboard che sono veri e propri riferimenti per tutti i fan

- Luoghi leggendari selezionati dai creatori del gioco: Black Hubbas (New York), Brooklyn Banks (New York), in scala 1:1.

- Uno strumento video ultra-completo: per registrare l’acrobazia perfetta, il gioco prevede un editor video integrato con diversi filtri e diversi tipi di telecamere.

Altri contenuti saranno rivelati nel corso di questo mese, con il prossimo aggiornamento del gioco.

