Unknown 9 - nuovo trailer

Ammira la portata e la profondità dell'universo di Unknown 9 con un nuovo trailer, che presenta frammenti di interviste alle menti che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Il trailer va dietro le quinte della creazione dei vari prodotti della serie, dalla talentuosa attrice Anya Chalotra, che interpreta Haroona nel videogioco Unknown 9 Awakening, ai molti talenti coinvolti nella realizzazione di podcast, fumetti, serie web e romanzi.

E oggi tale universo si espande ulteriormente con la pubblicazione del terzo e ultimo romanzo della trilogia Genesis di Layton Green: Ascension. Quest'ultimo romanzo conclude la storia di Andie, una brillante ragazza il cui mentore scompare misteriosamente, lasciandole una scia di indizi che la condurranno in giro per il mondo e nel fuoco incrociato di alcune società segrete in lotta tra loro.

Ascension vede Andie in balia degli Ascendenti e alle prese con la realtà di una dimensione parallela chiamata Rovescio, mentre il suo compagno Cal è in fuga per smascherare questa società segreta. Ma solo insieme potranno frapporsi tra gli Ascendenti e un pericoloso dispositivo per salvare il mondo e coloro che amano.

Guarda il trailer dell'universo:

https://youtu.be/jWEGDf1qzOY

Unknown 9 si espande con nuovi contenuti - Dopo il lancio del videogioco di Bandai Namco Entertainment Europe e Reflector Entertainment, Unknown 9: Awakening , nell'universo di Unknown 9 arrivano la seconda stagione del podcast Out of Sight e un nuovo numero della serie a fumetti Torment .

Banks x UNKNOWN 9: nuova sigla - Bandai Namco Entertainment Europe e Reflector Entertainment hanno svelato “A Light Lies Within”, la theme song del videogioco Unknown 9: Awakening, co-composta ed eseguita dalla cantante americana BANKS. Questo brano riflette il viaggio della protagonista del gioco, Haroona, catturando la sua forza interiore e la ricerca della verità attraverso i suoi potenti testi.

Unknown 9: Awakening in un nuovo trailer - Manca ormai meno di un mese al lancio di Unknown 9: Awakening e il suo nuovo trailer illustra tutto quello che devi assolutamente sapere prima di immergerti nella nuova avventura di Reflector Entertainment, nonché nelle molte altre storie ambientate nell'universo di Unknown 9.