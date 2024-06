Suunto Race S: un orologio più piccolo e compatto

S – L'ULTIMO NATO DELLA FAMIGLIA SUUNTO RACE, CHE SUPPORTA L'ALLENAMENTO, LE GARE E IL RECUPERO

Il nuovo arrivato nella famiglia Race è stato progettato per gli atleti che desiderano migliorare le proprie prestazioni e sfidare se stessi e che, in poche parole, cercano un orologio più piccolo e compatto da abbinare al proprio stile. È dotato delle stesse caratteristiche di Suunto Race, ma in una confezione più piccola

Suunto Race è stato lanciato per la prima volta il 13 ottobre 2023. In poco più di sette mesi, alla fine di maggio 2024, gli utenti di Suunto Race hanno corso per 6.045.349 chilometri, pedalato per 4.223.211 chilometri, scalato 280 milioni di metri D+ e monitorato la loro attività per un totale di 1.918.461 ore.

Ora vi presentiamo Suunto Race S, il Suunto Race più piccolo. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, si adatta a un numero ancora maggiore di polsi e, grazie al luminoso display AMOLED, lo schermo prende vita sia di giorno che di notte, proprio come accade con Suunto RACE.

"Con Suunto Race S avete un nuovo compagno di allenamento e di gara. Il design più piccolo e leggero aggiunge comfort, in modo che possiate concentrarvi sul vostro sport e godervi l'orologio in qualsiasi momento della giornata!" Daniel Das Bhowmik, Head of Product

Con oltre 95 modalità sportive diverse, che spaziano dal trail running al ciclismo, dal nuoto allo yoga, ciascuna dotata di campi dati predefiniti accuratamente selezionati, Suunto Race S si rivolge a tutti gli appassionati di sport.

Race S è fatto per dare il suo meglio nelle circostanze più difficili. La batteria può durare fino a 30 ore quando ci si allena senza sosta con la migliore precisione del GPS. Quando si desidera andare più a lungo, è sufficiente ottimizzare le impostazioni del GPS per ottenere più ore di batteria e godersi la vita all'aria aperta. La batteria può durare fino a 5 giorni con la modalità "Tour" attivata.

Allenatevi monitorando il carico di allenamento, i progressi e il recupero, grazie a parametri come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), per essere al top il giorno della gara. Il vantaggio dell'HRV è che serve come indicatore dell'equilibrio del sistema nervoso autonomo e offre preziose indicazioni sulla salute generale e sui livelli di stress di un individuo. Una maggiore variazione significa generalmente che il sistema nervoso parasimpatico sta svolgendo il suo lavoro di regolazione.

Oltre a tracciare le statistiche di allenamento e a fornire un feedback personalizzato sull'andamento della corsa, l'orologio Suunto Race S monitora i passi, le calorie, la frequenza cardiaca e il sonno (comprese le fasi del sonno), in modo da fornire il miglior supporto possibile per il benessere quotidiano. L'orologio fornisce suggerimenti e trucchi utili per la vita di tutti i giorni, come sveglie, controlli musicali, previsioni del tempo e molto altro.

“Il GPS ha salvato la mia gara” Suunto ambassador, Christian Meier, dopo la vittoria a TDS all’UTMB

Quando si è in mezzo alla natura, si possono utilizzare le funzioni premium per l'outdoor, come le mappe offline dettagliate per l'attività all'aria aperta, disponibili gratuitamente in tutto il mondo, il sistema GNSS per una localizzazione precisa anche tra gli edifici più alti e le montagne scoscese, e il barometro per letture accurate dell'altitudine e allarmi per le tempeste.

Ci sono state molte occasioni in cui una mappa Suunto ha salvato le persone durante la navigazione, come l'anno scorso a Chamonix durante l'UTMB, quando il nostro atleta Christian Meier ha potuto affidarsi alla navigazione del suo orologio Suunto e ha ottenuto la sua più grande vittoria internazionale nell'ultra-running e, a dire il vero, anche mentre si trovava in Spagna durante le riprese della campagna creativa Race S!

Se da un lato l'orologio fornisce una grande assistenza per aiutare a praticare sport al massimo livello, dall'altro le dimensioni ridotte e la leggerezza di Race S aggiungono comfort nella vita di tutti i giorni. Con Race S abbiamo introdotto sei diverse opzioni colore, tutte realizzate in acciaio inossidabile e progettati in Finlandia.

L'orologio è compatibile con cinturini da 22 mm, quindi è possibile cambiare facilmente lo stile dell'orologio con i nostri "cinturini extra" by Suunto.

"Con Race S ci siamo impegnati a fondere il design sottile e compatto ai vivaci look da gara. Le dimensioni ridotte rendono l'orologio leggero e comodo da indossare ogni giorno e durante le gare più lunghe. È incredibile quanto siamo riusciti a renderlo piccolo senza sacrificare le prestazioni" Mikko Ahlström, Suunto’s Head of Design.

Ma la squadra Suunto non si ferma qui!

Miglioriamo continuamente il software dei nostri prodotti e potete aspettarvi nuovi aggiornamenti e miglioramenti al vostro Suunto Race S anche dopo l'acquisto.

Inoltre, grazie allo store SuuntoPlus™, potrete arricchire il vostro orologio con altre applicazioni e guide sportive e collegarvi ai dispositivi dei partner. Grazie alle informazioni e alle guide aggiuntive in tempo reale, è possibile ottenere un supporto ancora maggiore per le corse e le passeggiate.

Ci impegniamo a dare sempre più valore agli orologi acquistati nel corso del tempo e ulteriori informazioni sui prossimi aggiornamenti e miglioramenti del nostro ecosistema saranno comunicate tramite l'App Suunto.

Come accennato, l'orologio Suunto Race S sarà disponibile in 6 diverse versioni, ciascuna compatibile con un'ampia gamma di cinturini accessori per lo sport e l'uso quotidiano. L'orologio sarà disponibile nell'estate del 2024. con un prezzo al pubblico di 349€. Stay tuned!

Suunto Race S Caratteristiche principali: