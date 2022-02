GTA Online: i brani di The Contract di Dr. Dre disponibili

GTA Online: The Contract catapulta i giocatori in una folle avventura alla ricerca di nuovi brani esclusivi di Dr. Dre, leggenda dell’hip-hop e vincitore di vari Grammy Awards. L’accesso a queste canzoni, nelle quali è possibile ascoltare ospiti del calibro di Anderson, Paak, Eminem, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Nipsey Hussle, Ty Dolla $ign e altri, è legato alla progressione in ciascuna delle missioni della storia ed è parte delle ricompense guadagnate per aver aiutato Franklin e soci a trasformare la nuova Agenzia in un grande successo.

Ora, per la prima volta, questa selezione di brani di prima classe è disponibile al di fuori del gioco su tutti i principali servizi digitali di musica, come Apple Music e Spotify, con l’uscita di Grand Theft Auto: The Contract di Dr. Dre.

Di seguito puoi trovare la lista completa dei brani e scaricarli:

