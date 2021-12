GTA Online: arriva una nuova storia con Franklin Clinton e Dr. Dre

Arriva The Contract, una nuova storia di GTA Online con Franklin Clinton e i suoi

Rockstar Games è lieta di annunciare The Contract, una nuovissima storia di GTA Online con il ritorno di Franklin Clinton di GTA V, in cui aiuterai Franklin e i suoi amici a mettere in piedi la loro agenzia e ad ottenere il loro primo cliente importante: Dr. Dre.

In questo nuovo corposo aggiornamento, i giocatori si collegano con Franklin, l'esperta hacker Imani, Lamar Davis e il cane Chop mentre lavorano per rintracciare il telefono scomparso del leggendario produttore con la musica inedita che contiene.

L’aggiornamento verrà rilasciato il 15 dicembre con esclusivi brani nuovi di zecca di Dr. Dre insieme a una serie di artisti di grande successo, così come i primi aggiornamenti del quadrante della radio, tra cui una stazione radio completamente nuova, e molto altro ancora.

Come tutti gli aggiornamenti di GTA Online, l'accesso a The Contract è gratuito per tutti i giocatori.



Da quando ha messo in ginocchio la Union Depository con i suoi complici, il rinomato criminale di Los Santos Franklin Clinton ha fatto moltissimi passi in avanti.



Vi diamo il benvenuto alla F. Clinton e associati, la nuova "Agenzia Soluzioni per VIP" creata per aiutare l'èlite di Vinewood a risolvere i problemi dell'alta società.

Franklin ha bisogno di due cose: un socio affidabile e un cliente facoltoso e influente. Con il tuo amico di vecchia data e aspirante imprenditore di cannabis Lamar Davis a occuparsi dei contatti, potrai diventare il socio che aiuterà Franklin a portare l'agenzia al successo.

Nel frattempo, dall'altra parte della città, DJ Pooh ha contattato Franklin per parlagli di un potenziale cliente: Dr. Dre, un suo grande amico.

Nella confusione generale durante il viaggio verso Cayo Perico l’anno scorso, pare che il cellulare di Dr. Dre non sia andato semplicemente perso, ma che sia proprio caduto nelle mani sbagliate. E, come se non bastasse, contiene materiale estremamente prezioso: musica inedita di Dr. Dre. Questa potrebbe essere una grande occasione per l’agenzia di Franklin.

Preparati per un viaggio scatenato attraverso Los Santos, dalle vie malfamate del vecchio quartiere di Franklin alle feste più esclusive, da ville sfarzose fino agli uffici dell’FIB. Unisciti a Franklin, l’esperta hacker Imani, il fido Chop e tutti gli altri mentre rintracci i preziosi brani di Dr. Dre e li restituisci al legittimo proprietario.

Segui il Newswire di Rockstar nei prossimi giorni per saperne di più su The Contract, in arrivo il 15 dicembre in GTA Online. Scoprirai ulteriori dettagli su una nuova stazione radio molto eclettica gestita da personaggi davvero speciali, aggiornamenti unici alle stazioni radio esistenti che includono nuovi brani esclusivi e inediti di Dr. Dre e una lunga lista di artisti di rilievo. Ci saranno inoltre diverse opportunità di lavoro nell’agenzia, come una serie di missioni a scelta per i giocatori che hanno voglia di sporcarsi le mani, oltre a nuove armi, nuovi veicoli e molto altro.

